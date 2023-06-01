■FIFAワールドカップ2026 グループK ポルトガル−ウズベキスタン（日本時間24日、ヒューストン・スタジアム）

【W杯日程＆結果】“4年に1度のサッカーの祭典”開幕へ！39日間全104試合の熱戦

悲願のワールドカップ初優勝を狙うポルトガル（FIFAランク5位）がクループステージ2戦目でウズベキスタン（FIFAランク50位）と対戦。L.メッシ（38、アルゼンチン）と共に史上最多タイとなる6大会連続出場となるC.ロナウド（41）が史上初となる6大会連続ゴールを挙げた。

7大会連続9度目の出場のポルトガルは1戦目で52年ぶり2度目の出場となったコンゴ民主共和国（FIFAランク46位）に引き分けに終わった。今大会初勝利を狙うポルトガルはロナウドをトップの位置で2試合連続先発出場となった。

悲願の初優勝へ前半6分、右サイドをJ.カンセロがドリブルで切り込むと、中央のC.ロナウドへ、ダイレクトで右足を振り抜き、ウズベキスタンゴールを揺らした。自身の記録を更新する史上初の6大会連続ゴールを挙げて先制点を奪った。ゴール後、代名詞の両手を広げるセレブレーションでは観客から大歓声が起こった。

ロナウドは06年のドイツ大会で初めてW杯に出場、21歳で初ゴールを決めると、前回22年のカタール大会まで5大会連続でゴールを奪い、22試合で8得点をマークした。同じく最多タイ6大会連続出場のメッシは10年南アフリカ大会でノーゴールに終わったが、今大会初戦のアルジェリア戦でゴールを決めて、4大会連続ゴール、“サッカーの王様”ペレでさえも4大会連続で終わっている。

個人では史上初となるプレミアリーグ、ラ・リーガ、セリエAで得点王を獲得、歴代2位となる5度のバロンドール、クラブではチャンピオンズリーグ、代表ではヨーロッパ選手権制覇と数々の功績を残しているが、ワールドカップ優勝だけは手にしていない。

【C.ロナウドW杯全ゴール】

2006年 6試合1得点

2008年 4試合1得点

2014年 3試合1得点

2018年 4試合4得点

2022年 5試合1得点

2026年 2試合1得点

【W杯最年長ゴール】

1位）ロジェ・ミラー（カメルーン） 42歳39日

2位）クリスティアーノ・ロナウド（ポルトガル） 41歳138日

3位）ペペ（ポルトガル）39歳283日

