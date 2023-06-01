開始６分で偉業達成！ 41歳C・ロナウドが前人未踏の６大会連続ゴール！ 右からのクロスに走り込み鮮烈弾【W杯】
ポルトガル代表は現地６月23日、北中米ワールドカップのグループステージ（K組）第２節でウズベキスタン代表とヒューストン・スタジアムで対戦した。
歴史を塗り替えたのは、やはりこの男だった。ポルトガルの主将、クリスティアーノ・ロナウドが開始６分に先制ゴールを奪い今大会初ゴール。そして、前人未踏となるW杯６大会連続得点を達成した。
電光石火の一撃だった。右サイドを突破したジョアン・カンセロの正確なクロスに、ニアサイドへ鋭く走り込んだC・ロナウドが反応。右足でダイレクトに合わせると、シュートはゴール右隅へ決まった。
今大会初得点となったこのゴールで、41歳となったレジェンドは再び歴史に名を刻むことに。６大会連続でゴールを記録した選手は、ワールドカップ史上初となる。
衰えを感じさせない決定力でチームを勢いづけたC・ロナウド。偉大なストライカーがまたひとつ、誰も到達したことのない領域へ足を踏み入れた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】伝説はまだ続く――Cロナウド、驚異の６大会連続ゴール！
歴史を塗り替えたのは、やはりこの男だった。ポルトガルの主将、クリスティアーノ・ロナウドが開始６分に先制ゴールを奪い今大会初ゴール。そして、前人未踏となるW杯６大会連続得点を達成した。
電光石火の一撃だった。右サイドを突破したジョアン・カンセロの正確なクロスに、ニアサイドへ鋭く走り込んだC・ロナウドが反応。右足でダイレクトに合わせると、シュートはゴール右隅へ決まった。
今大会初得点となったこのゴールで、41歳となったレジェンドは再び歴史に名を刻むことに。６大会連続でゴールを記録した選手は、ワールドカップ史上初となる。
衰えを感じさせない決定力でチームを勢いづけたC・ロナウド。偉大なストライカーがまたひとつ、誰も到達したことのない領域へ足を踏み入れた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】伝説はまだ続く――Cロナウド、驚異の６大会連続ゴール！