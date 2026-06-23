◇W杯北中米大会1次リーグK組 ポルトガル ― ウズベキスタン（2026年6月23日 米国・ヒューストン）

FIFAワールドカップ（W杯）1次リーグK組の第2戦が23日（日本時間24日）に行われ、ポルトガル（FIFAランキング5位）がウズベキスタン（同50位）と対戦し、ポルトガルのFWクリスティアーノ・ロナウド（41）が史上初の6大会連続得点を決めた。大会通算9点目となった。

前半6分、DFカンセロ（バルセロナ）の右クロスに対し、ニアへ動きながら右足で蹴り込んだ。先制ゴールが決まるとほえながらベンチ前へ向かい、歓喜の渦に飛び込んだ。チームメ−トと抱き合い、その輪が解けてからおなじみの仁王立ちポーズを披露した。

C・ロナウドは17日にコンゴとの第1戦に先発。メッシ（アルゼンチン）に続いて史上2人目の6大会連続出場を果たしてフル出場したが、不発に終わってチームも格下の初出場国と1―1の引き分けに終わり、厳しい批判にさらされていた。

自身のSNSで「望んだスタートではないが、終わりではない。顔を上げて次戦に集中しよう」と投稿。巻き返しを宣言していた中で結果につなげた。

22日にW杯最多得点記録を18点に更新したメッシは2度目の出場となった2010年南アフリカ大会が無得点だったため、今大会で4大会連続ゴールとなっている。