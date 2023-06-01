きょうの為替市場はドル高が続いており、ユーロドルは１．１４ドルを割り込み、年初来安値を更新している。早期に１．１４ドル台に戻せないようであれば、１．１０ドルを目指した展開も警戒されるとの指摘も出ている。



ここに来て中央銀行のスタンスにやや変化が見られており、ＦＲＢの利上げ期待は強まり、一部からは早ければ９月の利上げもあり得るとの見方も出ている一方、ＥＣＢについてはイラン情勢の落ち着きで原油相場が急落していることから、ＥＣＢの追加利上げ期待が後退している。ラガルド総裁は「イラン紛争への強い追加対応を取る必要はない」と述べていた。



その差がユーロドルの下げに繋がっているようだ。一方、ユーロ円は１８３円台に下落。こちらは介入警戒感からの円高の動きが反映されている模様。



EUR/USD 1.1380 EUR/JPY 183.90 EUR/GBP 0.8629



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

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