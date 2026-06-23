町野修斗が全体練習に合流！ 久保建英は2戦連続欠場決定…日本代表がナッシュビルで調整実施
日本代表は23日、FIFAワールドカップ2026 スウェーデン代表戦に向け、チームベースキャンプ地のナッシュビルで練習を行った。
冒頭15分のみの公開となり、ラダーやボール回しで調整した。体調不良でチュニジア戦を欠場し、22日はトレーナーとの個別調整となっていた町野修斗が全体練習に合流。一方で久保建英は姿を見せず、スウェーデン戦の欠場が決定した。チームは同日夕方にチャーター便でダラスへ移動予定となっているが、久保はナッシュビルにとどまって調整を続けることが発表された。
また23日の練習にはトレーニングパートナーを務めるU-19日本代表からDF田中玲音（東海大）、DF布施克真（筑波大）、DF鈴木楓（FC東京）、DF藤川虎三（アビスパ福岡U-18）の4名が参加している。
スウェーデンとのグループステージ第3節は、6月26日（金）日本時間8時キックオフ。NHK総合、BSプレミアム4Kで全国生中継、NHK ONEとDAZNでライブ配信される。
取材・文＝三島大輔（サッカーキング編集部）
冒頭15分のみの公開となり、ラダーやボール回しで調整した。体調不良でチュニジア戦を欠場し、22日はトレーナーとの個別調整となっていた町野修斗が全体練習に合流。一方で久保建英は姿を見せず、スウェーデン戦の欠場が決定した。チームは同日夕方にチャーター便でダラスへ移動予定となっているが、久保はナッシュビルにとどまって調整を続けることが発表された。
スウェーデンとのグループステージ第3節は、6月26日（金）日本時間8時キックオフ。NHK総合、BSプレミアム4Kで全国生中継、NHK ONEとDAZNでライブ配信される。
取材・文＝三島大輔（サッカーキング編集部）