　24日2時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年9月限は前日比370円安の6万9400円と急落。日経平均株価の現物終値6万9788.38円に対しては388.38円安。出来高は2万404枚となっている。

　TOPIX先物期近は3992ポイントと前日比2ポイント安、TOPIXの現物終値比は1.62ポイント高で推移。

○主要先物価格・2時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 69400　　　　　-370　　　 20404
日経225mini 　　　　　　 69380　　　　　-400　　　305257
TOPIX先物 　　　　　　　　3992　　　　　　-2　　　 17283
JPX日経400先物　　　　　 36255　　　　　 +75　　　　 304
グロース指数先物　　　　　 689　　　　　　+1　　　　 607
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース