日経225先物：24日2時＝370円安、6万9400円
24日2時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年9月限は前日比370円安の6万9400円と急落。日経平均株価の現物終値6万9788.38円に対しては388.38円安。出来高は2万404枚となっている。
TOPIX先物期近は3992ポイントと前日比2ポイント安、TOPIXの現物終値比は1.62ポイント高で推移。
○主要先物価格・2時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 69400 -370 20404
日経225mini 69380 -400 305257
TOPIX先物 3992 -2 17283
JPX日経400先物 36255 +75 304
グロース指数先物 689 +1 607
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
TOPIX先物期近は3992ポイントと前日比2ポイント安、TOPIXの現物終値比は1.62ポイント高で推移。
○主要先物価格・2時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 69400 -370 20404
日経225mini 69380 -400 305257
TOPIX先物 3992 -2 17283
JPX日経400先物 36255 +75 304
グロース指数先物 689 +1 607
東証REIT指数先物 売買不成立
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