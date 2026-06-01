エナメルTrunkがポップな4色で登場！ ANGEL CHAMPAGNE「HALO Neon」

記事ポイント ブランド初エナメル素材Trunk、4色展開アーモンド・バニラ・桃の皮の香りが特徴のシャンパーニュ2026年7月7日より公式オンラインショップ・銀座店で販売開始 ブランド初エナメル素材Trunk、4色展開アーモンド・バニラ・桃の皮の香りが特徴のシャンパーニュ2026年7月7日より公式オンラインショップ・銀座店で販売開始

ANGEL JAPANが、ラグジュアリーシャンパーニュブランド「ANGEL CHAMPAGNE」の人気シリーズ「HALO」から、新モデル「ANGEL CHAMPAGNE HALO Neon」を2026年7月7日（火）より販売開始します。

専用トランクにブランド初となるエナメル素材を採用し、鮮やかなポップカラー4色で展開する注目の1本です。

ANGEL CHAMPAGNE「HALO Neon」

商品名：ANGEL CHAMPAGNE HALO Neon価格：53,900円（税込）内容量：750ml原産国：フランス品種：シャルドネ／ムニエ／ピノ・ノワールアルコール度数：12.5%発売日：2026年7月7日（火）購入方法：公式オンラインショップ／ANGEL CHAMPAGNE銀座店（東京都中央区銀座7丁目6-12）

ANGEL CHAMPAGNEは、「完全なる美」の探究をコンセプトに英国人実業家ステファノ・ザグニ氏が設立したラグジュアリーシャンパーニュブランドです。

フランス・シャンパーニュ地方産のぶどうを使い、名高いエノロジスト（ぶどうの栽培から醸造・びん詰めまで全行程を指揮・監督するスペシャリスト）と経験豊富な醸造責任者のもとで製造されています。

「HALO Neon」は、光を纏うラベルが際立つ「HALO」シリーズから生まれた新モデルです。

専用のTrunk（トランク）にブランド初となるエナメル素材を採用した点が大きな特徴で、艶やかな光沢感が印象的なボトルとともに華やかで上質な雰囲気を演出します。

エナメルTrunkのカラー展開

カラーはピンク、イエロー、グリーン、ブルーの4色展開で、いずれも鮮やかなポップカラーです。

エナメル素材ならではの艶やかな光沢が、光を纏うボトルのラベルと重なり、テーブルやパーティー会場で存在感を放ちます。

4色の中から選ぶ楽しさも、このシリーズならではです。

パーティーシーンを彩るボトルとして使えるほか、恋人や友人、家族など大切な方へのギフトとしても選べる1本です。

包装紙やショッピングバッグにいたるまでブランドの世界観を統一したサービスが、ANGEL CHAMPAGNEでは提供されています。

香りと味わい

「HALO Neon」のベースは「ANGEL CHAMPAGNE Black Silver」で、光を纏うラベルが華やかな印象を与えるシャンパーニュです。

アーモンドやバニラ、桃の皮、ほのかなリコリスが香り、グラスに注いだ瞬間から豊かな香りが広がります。

口に含むとクリーミーでなめらかな舌ざわりと個性的かつフレッシュな味わいがあります。

ANGEL CHAMPAGNEの特徴である「長期熟成」によって生まれる繊細な泡とまろやかな口当たりが、このシャンパーニュの上質さをいっそう際立たせています。

完全ブラインドで行われたロンドン・ソムリエ・ワイン・アワード2019では、史上初めて全3種がゴールドメダルを受賞し、最も革新的で独創的なブランドとして評価されています。

ANGEL CHAMPAGNE 銀座店

住所：東京都中央区銀座7丁目6-12オープン：2021年5月27日（世界初旗艦店）

ANGEL CHAMPAGNE銀座店は、2021年5月27日に銀座並木通りにオープンした世界初の旗艦店です。

高級感のあるボトルデザインをイメージした店内に、厳選されたANGEL CHAMPAGNEが並んでいます。

店内にはカフェスペースが併設されており、ゆったりとした空間でメインラインナップの「ANGEL CHAMPAGNE」をグラスで味わえます。

季節に合わせた見た目にも美しいアフタヌーンティーやパフェも用意されています。

包装紙やショッピングバッグにいたるまでブランドの世界観を統一したラッピングで、ギフトとして選ぶ際も店舗での体験から楽しめます。

エナメルTrunkの艶やかな光沢とポップな4色カラーが、長期熟成由来の繊細な泡と上質な香りを纏ったボトルをいっそう引き立てます。

特別な日の乾杯にも、大切な方へのギフトにも、視覚と味覚の両面で満足できる1本です。

ANGEL CHAMPAGNE「HALO Neon」の紹介でした。

よくある質問

Q. 「ANGEL CHAMPAGNE HALO Neon」の価格と内容量は？

A. 価格は53,900円（税込）で、内容量は750ml。

シャルドネ・ムニエ・ピノ・ノワールを使用したフランス産シャンパーニュで、アルコール度数は12.5%となっています。

Q. カラーは何色から選べますか？

A. エナメル素材のTrunk（トランク）は、ピンク・イエロー・グリーン・ブルーの4色展開となっています。

Q. どこで購入できますか？

A. 2026年7月7日（火）より、公式オンラインショップとANGEL CHAMPAGNE銀座店（東京都中央区銀座7丁目6-12）で購入できます。

Q. 「HALO Neon」の味わいの特徴は？

A. アーモンドやバニラ、桃の皮、ほのかなリコリスが香り、クリーミーでなめらかな舌ざわりと個性的かつフレッシュな味わいがあります。

長期熟成による繊細な泡とまろやかな口当たりが上質さを際立たせています。

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