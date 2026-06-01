エンジン分解からCATIA設計まで体験できる！ ホンダ テクニカル カレッジ 関西"夏の体験授業 2026"

記事ポイント McLaren Honda MP4/4を創立50周年特別展示「Honda × kuromi」特別デザインバイク2台とNSX・CIVIC TYPE Rを展示50周年記念Tシャツを1日100名先着でプレゼント McLaren Honda MP4/4を創立50周年特別展示「Honda × kuromi」特別デザインバイク2台とNSX・CIVIC TYPE Rを展示50周年記念Tシャツを1日100名先着でプレゼント

ホンダ テクニカル カレッジ 関西が、2026年8月1日(土)と8月4日(火)に特別なオープンキャンパス『夏の体験授業 2026』を開催します。

バイク・クルマの整備や汎用エンジンの分解組立、CATIA（3D設計ソフト）を使った開発体験など、在校生と先生が考えたプログラムに参加できます。

自動車業界やものづくり業界への進学を検討している中学生・高校生と保護者を対象としたイベントです。

ホンダ テクニカル カレッジ 関西”夏の体験授業 2026″

開催日時：2026年8月1日(土)・8月4日(火)、両日とも10:30〜15:30会場：ホンダ テクニカル カレッジ 関西（大阪府大阪狭山市）対象：中学生・高校生および保護者参加定員：1日あたり100名まで（先着順）昼食：参加者・同伴者全員に付きプレゼント：50周年記念 オリジナルTシャツ（参加者全員）予約：HPのオープンキャンパス予約から申し込み

ホンダ テクニカル カレッジ 関西は、「技術だけでなく、世界に歓迎される人間を作りたい」という建学の精神のもと1976年に創設された自動車大学校で、Honda創業者・本田宗一郎が初代校長を務めました。

自動車整備士や自動車開発エンジニアを育成する専修学校専門課程を提供しており、大阪狭山市のキャンパスで学ぶことができます。

『夏の体験授業 2026』は創立50周年を記念した特別企画を盛り込んだオープンキャンパスで、在校生と先生が考えたプログラムを通じて参加者全員が楽しめる内容になっています。

特別展示・体験授業・キャンパスツアーと、午前から午後にかけて充実した時間が過ごせます。

特別展示1：「McLaren Honda MP4/4」F1マシン

創立50周年の特別企画として、1988年F1世界選手権で16戦中15勝という快挙を成し遂げた「McLaren Honda MP4/4」のF1マシンが特別展示されます。

16戦中15勝という記録は、1シーズンに獲得した勝利数としてF1の歴史に刻まれた数字です。

その実車はキャンパス内に展示されています。

レーシングマシンとしての存在感をそのまま体感できる展示で、参加者はF1の歴史を刻んだ本物のマシンを目の前にすることができます。

なお、特別展示車は急遽変更になる可能性があります。

特別展示2：「Honda × kuromi」特別デザインバイク

2025年11月にイタリア・ミラノで開催された世界最大の二輪車エキシビジョンEICMAで披露した「Honda × kuromi」の特別デザインバイク2台も展示されます。

展示されるのは「CBR1000RR-R FIREBLADE」と「CB750 Hornet」の2台で、クロミとのコラボレーションによる特別なデザインが施されています。

またHondaのスポーツカー『NSX』と『CIVIC TYPE R』を前にした記念撮影もできます。

二輪・四輪にわたるHondaの本物の車両を間近にできる機会です。

50周年記念 オリジナルTシャツ

『夏の体験授業 2026』の参加者全員に、創立50周年記念のオリジナルTシャツがプレゼントされます。

参加定員は1日あたり100名までの先着順で、昼食も参加者・同伴者全員に用意されています。

体験・見学・食事と、丸一日キャンパスで過ごすことができます。

体験授業の内容

体験授業では、バイク・クルマの整備や汎用エンジンの分解組立に取り組めます。

在校生と先生がこの日のために考えたプログラムで、実際の整備に近い作業を体験できます。

CATIA（3D設計ソフト）を使った開発体験もあります。

CATIAは自動車メーカーでも採用されている3D設計ツールで、自動車開発の現場で使われるソフトに直接触れる機会です。

保護者向けの説明会では、学園の特徴や各学科の内容、就職先についての説明が行われます。

在校生による学校説明会では、校内の様子や部・同好会活動も紹介されます。

キャンパスツアー

キャンパスツアーも実施され、ホンダ テクニカル カレッジ 関西の施設を実際に見て回ることができます。

授業で使う整備工場や設備を直接見学でき、自動車整備士・自動車開発エンジニアを育成する環境を体感できます。

入試を控えた保護者にとっては、学校の最新情報をいち早く得る場にもなっています。

自動車業界やものづくり業界への進路を考えている中学生・高校生が、現場の空気感を確かめながら進路の選択肢を広げることができます。

1988年に16戦中15勝を記録した「McLaren Honda MP4/4」のF1マシンから、世界最大の二輪車エキシビジョンで披露されたコラボレーションバイクまで、Hondaの本物の車両を間近に見ながら整備・設計の体験も味わえます。

ホンダ テクニカル カレッジ 関西”夏の体験授業 2026″の紹介でした。

よくある質問

Q. 『夏の体験授業 2026』の開催日時はいつですか？

A. 2026年8月1日(土)と8月4日(火)の両日、10:30〜15:30の開催です。

参加者・同伴者全員の昼食付き。

Q. 参加者への特典はありますか？

A. 参加者全員に50周年記念 オリジナルTシャツのプレゼントがあります。

参加定員は1日あたり100名まで（先着順）です。

Q. 特別展示されるF1マシンはどのようなマシンですか？

A. 1988年F1世界選手権で16戦中15勝を記録した「McLaren Honda MP4/4」です。

なお、展示車は急遽変更になる可能性があります。

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