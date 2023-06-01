ナッシュビルに残ることが決定した久保。写真：金子拓弥（サッカーダイジェスト写真部／現地特派）

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　北中米ワールドカップでここまで１勝１分けの日本代表は現地６月23日、２日後のスウェーデン戦に向けて、ベースキャンプ地のナッシュビルでトレーニングを実施した。

　同日、日本サッカー協会の広報から、14日のオランダ戦で左膝を負傷した久保建英が、スウェーデン戦が行われるダラスへの遠征には帯同しないと発表があった。

 
　これで、20日のチュニジア戦に続く欠場が正式に決定した。

　前日の練習では、チームとは別メニューでリハビリをしていた久保。この日の練習では、報道陣に公開された15分間では、屋外に姿を見せなかった。

取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部／現地特派）

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