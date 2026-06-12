◇W杯北中米大会1次リーグI組 ノルウェー3―2セネガル（2026年6月22日 ニューヨーク・ニュージャージー競技場）

ノルウェーが1次リーグI組の第2戦でセネガルを3―2で下した。怪物FWハーランドも得点王争いに追随。初戦のイラク戦に続き、W杯デビューから2戦連続2得点。同国を前回出場した98年大会以来、28年ぶりの1次リーグ突破へと導いた。後半3分にMFエデゴールとの連係から左足で決めると10分後には左からのパスに体を開いて利き足とは逆の右足を合わせる技あり弾。試合後は海賊を模して船をこぐ応援パフォーマンス「バイキング・ロー」をサポーターと一緒に披露し「最高の夜の一つ」と歓喜した。

W杯初出場で初戦から2戦連続複数得点は18年大会のケーン（イングランド）以来。代表では12戦連続得点となった。1位突破を懸けたフランスとの第3戦は、得点ランク2位で並ぶFWエムバペとの直接対決も注目されるが「彼らが俺たちを倒してそのまま大会を優勝するだろうね」とあっけらかん。ソルバッケン監督は「フランスやアルゼンチンでプレーしている方がゴールデンブーツを獲得するのは簡単。もっと多くの出場機会とサポートを提供できるよう努める」とチーム挙げての得点王への援護を約束した。代表通算52試合59得点。怪物が驚異的なペースをさらに加速させてきた。