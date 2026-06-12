◇W杯北中米大会1次リーグI組 フランス2―0オーストリア（2026年6月22日 ダラス競技場）

フランスは1次リーグI組の第2戦でイラクに3―0で快勝した。FWエムバペは前半14分にペナルティーエリア外から利き足とは逆の左足を振り抜き、強烈なミドルシュートを浴びせて先制。だが楽勝ムードも漂い始めた前半終了間際だった。突如、雨脚が強まる。約2時間、ロッカールームでの待機を余儀なくされた。

「感情的にも神経をすり減らす意味でも非常にタフな状況だった」と言う。再開を前にピッチ内でウオーミングアップする際には、自ら係員に指示してたまった水を外に出させるシーンもあった。それでもエムバペには異例のアクシデントに動じない強さがあった。中断が明けた後半9分には相手のミスを見逃さず2点目。自身の代表出場100試合目を快勝で飾った。

初戦もこの日もアルゼンチンと同じ日に試合が組まれた。試合前の時点でメッシがW杯記録を更新する2得点を叩き出していた。メディアからは毎度のようにメッシについて聞かれる。エムバペは首を振りながら「昨日も言ったが、もし私がレオのスタッツばかりを気にしていたら、自分のプレー以上のことをしなければならない。私が考えているのはチームを助けること、それだけ」と話した。

かつての「神童」は27歳になり、貫禄が漂う。W杯通算得点も16点とし、歴代2位に並んだ。強豪ぞろいの1次リーグを2連勝で突破。「あくまでスタートに過ぎない。自分たちが望むものを勝ち取るために、もっと多くのことをやらないと」。チームの先頭に立つ心構えはできている。

≪監督最多タイ デシャン氏16勝≫フランスのデシャン監督はW杯通算16勝目を挙げ、西ドイツを率いたシェーン監督の監督最多勝利に並んだ。26日に行われる1次リーグ最終戦のノルウェー戦で単独トップの座を狙う。57歳のデシャン監督は、選手時代の98年に自国開催のW杯で主将として初制覇に貢献。12年から代表を指揮し、W杯は18年大会で優勝、前回の22年大会では準優勝に導いた。長期政権の名将は今大会限りでの退任を予定している。