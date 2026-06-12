FIFAワールドカップ（W杯）北中米大会1次リーグの4試合が22日（日本時間23日）に行われ、2連覇を狙うJ組のアルゼンチンはオーストリアに2―0で快勝し、2連勝で決勝トーナメント進出を決めた。FWリオネル・メッシが全得点を挙げ、通算得点をW杯歴代最多の18に伸ばした。前回大会からの連続得点試合も6として大会最長記録に並んだ。24日に39歳の誕生日を控える神の子が2戦5得点で得点王争いでもトップを快走している。

新たな勲章に花を添えるダメ押し弾は、ゴール前に立ちはだかった相手5人を打ち破る一撃だった。後半追加タイム、密集に強いシュートを放ち、こぼれ球に素早く反応。最後は2人の足元を鋭く打ち抜きネットを揺らした。40年前、マラドーナが華麗なドリブルで「5人抜き」の伝説を残したこの日、メッシは左足の連続シュートで5人の守備をこじ開けた。

アルジェリア戦でW杯最年長となるハットトリックを決め、クローゼ（ドイツ）の通算得点に並ぶと、第2戦でも2得点を決め瞬く間に記録を更新。初戦からチームの全5得点を叩き出し「こんなスタートになるなんて想像もしていなかったよ。チームメートとこの喜びを分かち合いたい」と振り返り、余韻に浸った。

開始9分にはPKを右に外した。異なる3大会でPKを失敗した初めての選手になり「本当にいら立った」と嘆いたが、それも長くキッカーを任されているからこそ。前半38分には左からの折り返しを左足で狙い澄まして左隅に蹴り込み、フォンテーヌ（フランス）らに並ぶW杯6試合連続ゴールを達成。自身のW杯最多出場記録も28試合に伸ばした。

アルゼンチンにとって6月22日は特別な日だ。優勝した1986年メキシコ大会準々決勝のイングランド戦でマラドーナが「神の手」と「5人抜き」を演じ伝説となった。メッシは早くから2世として比較され「マラドーナはマラドーナ。100万年かかっても無理」と漏らしたこともあったが、前回カタール大会制覇で肩を並べる存在に。40年の時を超えた同じ日に、記憶に残るプレーと快記録で交わった。

14年ブラジル大会決勝でドイツに惜敗、16年南米選手権決勝ではチリにPK戦で屈し、失意のうちに代表引退を表明したこともあった。それも今は昔。地元では連覇の期待が高まる。「正直に言って、それは神様に求め過ぎだろう」と苦笑しながらも「今は常に競争をするこのチームと再び挑戦する番」と続けたメッシ。強豪アルゼンチンを率いる小柄なエースの視線は、もちろん頂点に向けられている。

▽神の手＆5人抜き 86年W杯メキシコ大会準々決勝でアルゼンチンはイングランドと激突。先制ゴールは後半6分。ボールは相手GKと競り合ったマラドーナの左手に当たってゴールに入った。ハンドという相手の抗議は認められず、マラドーナは試合後に「神の手とマラドーナの頭で決まった」と語った。3分後には自陣から約50メートルのドリブルでGKを含む5人を抜き、追加点を決めて2―1の勝利に貢献。2度目の優勝につなげた。

≪16発の元独代表クローゼさん祝福「メッシは最高の選手」≫メッシが単独最多の大会通算18ゴールに到達したことを受け、これまでの最多記録だった通算16ゴールの元ドイツ代表FWクローゼさんは「メッシは史上最高の選手だ。おめでとう、チャンピオン！」とドイツ紙の南ドイツ新聞に祝福のコメントを寄せた。クローゼさんは02年日韓大会から14年ブラジル大会まで4大会連続でゴール。06年ドイツ大会は5ゴールで得点王に輝き、14年大会では優勝に貢献した。