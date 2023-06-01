ＮＹ各市場 １時台 ダウ平均は７１ドル高 ナスダックは１．５％の大幅安
NY株式23日（NY時間12:21）（日本時間01:21）
ダウ平均 51784.10（+71.39 +0.14%）
ナスダック 25764.09（-402.51 -1.54%）
CME日経平均先物 69560（大証終比：-210 -0.30%）
欧州株式23日GMT16:21
英FT100 10428.85（-9.00 -0.09%）
独DAX 24893.58（-246.11 -0.98%）
仏CAC40 8340.71（-59.40 -0.71%）
米国債利回り
2年債 4.186（-0.040）
10年債 4.477（-0.032）
30年債 4.926（-0.022）
期待インフレ率 2.214（-0.030）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.919（-0.033）
英 国 4.754（-0.054）
カナダ 3.430（-0.003）
豪 州 4.772（-0.039）
日 本 2.665（-0.004）
NY原油先物8 月限（WTI）
1バレル＝73.24（-0.62 -0.84%）
NY金先物8 月限（COMEX)
1オンス＝4153.60（-49.10 -1.17%）
ビットコイン（ドル）
62512.68（-1859.19 -2.89%）
（円建・参考値）
1009万8298円（-300334 -2.89%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
ダウ平均 51784.10（+71.39 +0.14%）
ナスダック 25764.09（-402.51 -1.54%）
CME日経平均先物 69560（大証終比：-210 -0.30%）
欧州株式23日GMT16:21
英FT100 10428.85（-9.00 -0.09%）
独DAX 24893.58（-246.11 -0.98%）
仏CAC40 8340.71（-59.40 -0.71%）
米国債利回り
2年債 4.186（-0.040）
10年債 4.477（-0.032）
30年債 4.926（-0.022）
期待インフレ率 2.214（-0.030）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.919（-0.033）
英 国 4.754（-0.054）
カナダ 3.430（-0.003）
豪 州 4.772（-0.039）
日 本 2.665（-0.004）
NY原油先物8 月限（WTI）
1バレル＝73.24（-0.62 -0.84%）
NY金先物8 月限（COMEX)
1オンス＝4153.60（-49.10 -1.17%）
ビットコイン（ドル）
62512.68（-1859.19 -2.89%）
（円建・参考値）
1009万8298円（-300334 -2.89%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ