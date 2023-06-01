NY株式23日（NY時間12:21）（日本時間01:21）
ダウ平均　　　51784.10（+71.39　+0.14%）
ナスダック　　　25764.09（-402.51　-1.54%）
CME日経平均先物　69560（大証終比：-210　-0.30%）

欧州株式23日GMT16:21
英FT100　 10428.85（-9.00　-0.09%）
独DAX　 24893.58（-246.11　-0.98%）
仏CAC40　 8340.71（-59.40　-0.71%）

米国債利回り
2年債　 　4.186（-0.040）
10年債　 　4.477（-0.032）
30年債　 　4.926（-0.022）
期待インフレ率　 　2.214（-0.030）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.919（-0.033）
英　国　　4.754（-0.054）
カナダ　　3.430（-0.003）
豪　州　　4.772（-0.039）
日　本　　2.665（-0.004）

NY原油先物8 月限（WTI）
1バレル＝73.24（-0.62　-0.84%）
NY金先物8 月限（COMEX)
1オンス＝4153.60（-49.10　-1.17%）

ビットコイン（ドル）
62512.68（-1859.19　-2.89%）
（円建・参考値）
1009万8298円（-300334　-2.89%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ