天神山文化プラザ 展示で600インチの国宝建築を体感！ 吉備津神社「"体験する"デザイン展」

記事ポイント 600インチ没入型映像で国宝本殿・拝殿の細部を自由に歩き回れる原寸大千木模型をくぐる・木組みパズルを組む体験型展示が揃うスタンプラリー完走者には先着300名にオリジナル記念品を進呈 600インチ没入型映像で国宝本殿・拝殿の細部を自由に歩き回れる原寸大千木模型をくぐる・木組みパズルを組む体験型展示が揃うスタンプラリー完走者には先着300名にオリジナル記念品を進呈

吉備津神社と岡山県立大学デザイン学部は、国宝本殿・拝殿の再建600年＋1を記念した「吉備津神社の”体験する”デザイン展」を2026年7月14日から19日まで、天神山文化プラザ(岡山市北区)で開催します。

高精度LiDAR計測データを活用した600インチ没入型映像や原寸大の千木模型展示、マインクラフトによる国宝建築のデジタル再現など、文化財とデジタル技術を融合した参加型のデザイン展で、子どもから大人まで幅広い世代が入場できます。

吉備津神社「”体験する”デザイン展」

展示名：吉備津神社の”体験する”デザイン展会期：2026年7月14日(火)〜19日(日)時間：9:00〜17:00(最終日は16:00まで)会場：天神山文化プラザ(岡山市北区)主催：吉備津神社、岡山県立大学デザイン学部

吉備津神社は岡山県岡山市北区に鎮座する備中国一宮で、全国唯一の建築様式「吉備津造(比翼入母屋造)」の国宝本殿・拝殿で知られる古社です。

現存の本殿・拝殿は室町時代に数十年の歳月をかけて造営されたもので、今回の展示はその再建から600年＋1年を節目に岡山県立大学デザイン学部のビジュアルデザイン・工芸工業デザイン・建築の各領域が連携して実現しました。

展示内容は600インチの映像体験(点群データ展示)、原寸千木模型展示、建築木組み体験、原寸図面塗り絵、Minecraftによる吉備津神社デジタル再現展示、もりのおまもりワークショップ、スタンプラリーなど多彩です。

600インチ没入型映像展示

高精度LiDAR計測データをもとに、吉備津神社の国宝本殿・拝殿を600インチの大画面で再現した没入型映像です。

巨大な映像空間の中で国宝建築の細部や空間構造をダイナミックに体感でき、通常は立ち入れない視点から吉備津神社の隅々を自由に鑑賞できます。

岡山県立大学デザイン学部の学生が、高精度な点群データをもとに本殿・拝殿を忠実に再現しており、文化財のデジタルアーカイブ活用として注目される取り組みです。

原寸大「千木」模型展示

神社建築を象徴する千木(ちぎ)を原寸サイズで再現したモデルが展示されています。

屋根上に設置されるため普段は近くで見ることのできない千木を、間近で観察したり下をくぐったりして体験できるプログラムです。

実際の大きさや存在感、構造の美しさを身体感覚で体験することで、神社建築のスケールと技術を直感的に理解できます。

会場には建築木組み体験コーナーもあり、釘を使わず木と木を組み合わせる「木組み」の技術をミニチュア模型でパズルのように組み立てながら学べます。

マインクラフトで再現した「デジタル吉備津神社」と各体験コンテンツ

人気ゲーム「マインクラフト」の世界で吉備津神社の国宝本殿・拝殿を再現したコーナーでは、来場者が仮想空間を自由に歩き回り、現実では不可能な視点から国宝建築を探索できます。

実寸図面塗り絵コーナーでは、吉備津神社の実寸図面をもとにした巨大な塗り絵で建築の構造や意匠を楽しみながら学べます。

スタンプラリーは会場の各ポイントを巡りながら展示の見どころが自然と理解できる仕掛けで、全て達成した方には先着300名にオリジナル記念品が進呈されます。

アップサイクル型ワークショップ「もりのおまもりづくり」では地域の間伐材を活用し、木の香りや質感を楽しみながらおまもりを制作できます。

2026年7月18日・19日の13:00〜・14:00〜・15:00〜の1日3回開催(所要時間1時間)です。

600インチの映像空間を歩き、原寸大の千木をくぐり、木組みパズルを組み立てる。

国宝建築の細部を五感で体験しながら、デジタルと伝統文化が交わる新しい文化体験を味わえます。

吉備津神社の”体験する”デザイン展の紹介でした。

よくある質問

Q. 展示はいつ、どこで開催されますか？

A. 2026年7月14日(火)から19日(日)まで、天神山文化プラザ(岡山市北区)で開催されます。

開館時間は9:00〜17:00で、最終日の7月19日のみ16:00までです。

Q. スタンプラリーの記念品はどのように受け取れますか？

A. 会場内の全スタンプポイントを達成した方に、この展示でしか手に入らないオリジナル記念品が進呈されます。

先着300名様限りです。

Q. もりのおまもりづくりワークショップはいつ参加できますか？

A. 2026年7月18日(土)・19日(日)の13:00〜・14:00〜・15:00〜の1日3回開催されます。

所要時間は1時間です。

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