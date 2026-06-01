6色カラーべこがぷっくりキラキラ光る第2弾！ 明星企画「カラーべこぷっくりキラキラシール」

記事ポイント 赤・青・黄・緑・ピンク・黒など6色のカラーべこをデザインしたぷっくりシールキラキラ加工と硬めの素材で存在感と耐久性を両立2026年6月末より福島県内の観光施設・道の駅・駅売店などで順次発売 赤・青・黄・緑・ピンク・黒など6色のカラーべこをデザインしたぷっくりシールキラキラ加工と硬めの素材で存在感と耐久性を両立2026年6月末より福島県内の観光施設・道の駅・駅売店などで順次発売

明星企画が、「赤べこぷっくりキラキラシール」に続く第2弾として「カラーべこぷっくりキラキラシール」を2026年6月末より順次発売します。

明星企画「カラーべこぷっくりキラキラシール」

名称：カラーべこぷっくりキラキラシール発売日：2026年6月末より順次発売予定価格：税別500円（税込550円）販売場所：福島県内の観光施設、サービスエリア、道の駅、駅売店、宿泊施設等

赤べこは福島県会津地方に伝わる張子の郷土玩具で、「べこ」は東北方言で牛を意味します。

平安時代を起源とする縁起物として会津に根付いており、現在も福島県内の観光地や土産物店で広く販売されています。

今回のシールは、そんな赤べこをポップな多色展開でアレンジした第2弾商品です。

赤べこ本来の伝統的なフォルムを残しながら、カラーバリエーションを広げることで子どもから大人まで手に取りやすいデザインに仕上がっています。

写真

シールのデザインには赤・青・黄・緑・ピンク・黒など個性豊かなカラーべこが並びます。

表面にはキラキラと輝く加工が施されており、光を受けると存在感が際立ちます。

形状はぷっくりとした立体感のある仕様で、平面的なシールとは一線を画すふっくらとした厚みが手触りのアクセントになっています。

素材は硬めで凹みにくく、貼った後も形が崩れにくい丈夫な作りです。

スマートフォンケース、ノート、キャリーケースなどに貼って使えます。

お土産用途のほか、コレクション目的やシール交換にも向いています。

福島県を訪れた際の旅の記念として、複数色を集める楽しみ方もできます。

「カラーべこぷっくりキラキラシール」の紹介でした。

よくある質問

Q. 「カラーべこぷっくりキラキラシール」はどこで購入できますか？

A. 福島県内の観光施設、サービスエリア、道の駅、駅売店、宿泊施設等で2026年6月末より順次販売されます。

価格は税込550円です。

Q. 第1弾の「赤べこぷっくりキラキラシール」との違いは何ですか？

A. 第1弾は赤べこのデザインで2026年4月に発売されました。

第2弾となる今回は、赤べこをカラフルにアレンジした「カラーべこ」をテーマにしており、赤・青・黄・緑・ピンク・黒など複数の色展開が特徴です。

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