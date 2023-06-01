プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「ナス入り麻婆春雨」 「ゴーヤのおかか和え」 「トマトのだし浸し」 の全3品。
色とりどりの夏野菜を取り入れた献立です。

【主菜】ナス入り麻婆春雨
ナスも入った満足感のある麻婆春雨です。

©Eレシピ


調理時間：30分
カロリー：439Kcal
レシピ制作：料理家・ソムリエ　保田 美幸

材料（2人分）

ナス  2本 サラダ油  大さじ3
春雨  (乾燥)50g
豚ひき肉  100g
  ニンニク  (みじん切り)1片分
  ショウガ  (みじん切り)1片分
  豆板醤  小さじ1/2~1
＜スープ＞
  酒  大さじ1
  しょうゆ  小さじ1
  オイスターソース  小さじ1
  甜麺醤  小さじ2
  水  100ml
  顆粒チキンスープの素  小さじ1
＜水溶き片栗＞
  片栗粉  大さじ1/2
  水  大さじ1
パクチー（香菜）  (刻み)大さじ2

【下準備】

ナスはヘタを取って縦半分に切り、さらに斜め厚さ5mmに切る。春雨は表示の指示通りにゆでてザルに上げ、食べやすい長さに切る。＜スープ＞、＜水溶き片栗＞の材料をそれぞれ混ぜ合わせる。

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【作り方】

1. フライパンに、サラダ油、ナスを入れて中火で炒める。

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2. ナスから液体が出たら火を止めてナスをいったん取り出し、分量外の塩を振る。フライパンを再び中火にかけ、豚ひき肉をそぼろ状に炒める。

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3. ニンニク、ショウガ、豆板醤を加えて炒め合わせ、香りがたったら＜スープ＞と春雨を加え、ナスを戻し入れて2〜3分煮る。

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4. ＜水溶き片栗＞をまわし入れ、トロミがついたら分量外の塩で味を調えて器に盛り、パクチー(香菜)を散らす。

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【副菜】ゴーヤのおかか和え
甘辛く煮たゴーヤにかつお節が合います。

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調理時間：10分
カロリー：55Kcal
レシピ制作：料理家・ソムリエ　保田 美幸

材料（2人分）

ゴーヤ  1/2本 ＜調味料＞
  みりん  大さじ1
  砂糖  小さじ2
  しょうゆ  大さじ1
かつお節  適量

【下準備】

ゴーヤは縦半分に切って種とワタをスプーンでくり抜き、薄い半月切りにする。

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【作り方】

1. 小鍋にゴーヤと＜調味料＞の材料を入れて中火にかけ、煮たってきたら弱火にして小鍋に蓋をし、しんなりするまで蒸し煮にする。

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2. 蓋を外し、強火で煮詰めて器に盛り、かつお節をかける。

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【副菜】トマトのだし浸し
よく冷やして召し上がれ。

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調理時間：15分+漬ける時間
カロリー：55Kcal
レシピ制作：料理家・ソムリエ　保田 美幸

材料（2人分）

トマト  (大)2個
＜合わせだし＞
  だし汁  100ml
  砂糖  小さじ1
  塩  適量 大葉  5~6枚

【下準備】

保存容器に＜合わせだし＞の材料を混ぜ合わせる。大葉は軸を切り取り、さらに細切りにする。

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トマトを漬けるので、＜合わせだし＞は少し強めに味を調えてください。

【作り方】

1. トマトはヘタをくり抜き、熱湯にくぐらせて水に取り、皮をむいて4つのくし切りにし、＜合わせだし＞に入れ、冷蔵庫で2時間以上置く。

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2. 器に(1)を盛り、大葉をのせる。

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