【今日の献立】2026年6月24日(水)「ナス入り麻婆春雨」
プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「ナス入り麻婆春雨」 「ゴーヤのおかか和え」 「トマトのだし浸し」 の全3品。
色とりどりの夏野菜を取り入れた献立です。
【主菜】ナス入り麻婆春雨
ナスも入った満足感のある麻婆春雨です。
調理時間：30分
カロリー：439Kcal
レシピ制作：料理家・ソムリエ 保田 美幸
春雨 (乾燥)50g
豚ひき肉 100g
ニンニク (みじん切り)1片分
ショウガ (みじん切り)1片分
豆板醤 小さじ1/2~1
＜スープ＞
酒 大さじ1
しょうゆ 小さじ1
オイスターソース 小さじ1
甜麺醤 小さじ2
水 100ml
顆粒チキンスープの素 小さじ1
＜水溶き片栗＞
片栗粉 大さじ1/2
水 大さじ1
パクチー（香菜） (刻み)大さじ2
2. ナスから液体が出たら火を止めてナスをいったん取り出し、分量外の塩を振る。フライパンを再び中火にかけ、豚ひき肉をそぼろ状に炒める。
3. ニンニク、ショウガ、豆板醤を加えて炒め合わせ、香りがたったら＜スープ＞と春雨を加え、ナスを戻し入れて2〜3分煮る。
4. ＜水溶き片栗＞をまわし入れ、トロミがついたら分量外の塩で味を調えて器に盛り、パクチー(香菜)を散らす。
【副菜】ゴーヤのおかか和え
甘辛く煮たゴーヤにかつお節が合います。
調理時間：10分
カロリー：55Kcal
レシピ制作：料理家・ソムリエ 保田 美幸
みりん 大さじ1
砂糖 小さじ2
しょうゆ 大さじ1
かつお節 適量
2. 蓋を外し、強火で煮詰めて器に盛り、かつお節をかける。
【副菜】トマトのだし浸し
よく冷やして召し上がれ。
調理時間：15分+漬ける時間
カロリー：55Kcal
レシピ制作：料理家・ソムリエ 保田 美幸
＜合わせだし＞
だし汁 100ml
砂糖 小さじ1
塩 適量 大葉 5~6枚
トマトを漬けるので、＜合わせだし＞は少し強めに味を調えてください。
2. 器に(1)を盛り、大葉をのせる。
色とりどりの夏野菜を取り入れた献立です。
【主菜】ナス入り麻婆春雨
ナスも入った満足感のある麻婆春雨です。
©Eレシピ
調理時間：30分
カロリー：439Kcal
レシピ制作：料理家・ソムリエ 保田 美幸
材料（2人分）ナス 2本 サラダ油 大さじ3
春雨 (乾燥)50g
豚ひき肉 100g
ニンニク (みじん切り)1片分
ショウガ (みじん切り)1片分
豆板醤 小さじ1/2~1
＜スープ＞
酒 大さじ1
しょうゆ 小さじ1
オイスターソース 小さじ1
甜麺醤 小さじ2
水 100ml
顆粒チキンスープの素 小さじ1
＜水溶き片栗＞
片栗粉 大さじ1/2
水 大さじ1
パクチー（香菜） (刻み)大さじ2
【下準備】ナスはヘタを取って縦半分に切り、さらに斜め厚さ5mmに切る。春雨は表示の指示通りにゆでてザルに上げ、食べやすい長さに切る。＜スープ＞、＜水溶き片栗＞の材料をそれぞれ混ぜ合わせる。
©Eレシピ
【作り方】1. フライパンに、サラダ油、ナスを入れて中火で炒める。
©Eレシピ
2. ナスから液体が出たら火を止めてナスをいったん取り出し、分量外の塩を振る。フライパンを再び中火にかけ、豚ひき肉をそぼろ状に炒める。
©Eレシピ
3. ニンニク、ショウガ、豆板醤を加えて炒め合わせ、香りがたったら＜スープ＞と春雨を加え、ナスを戻し入れて2〜3分煮る。
©Eレシピ
4. ＜水溶き片栗＞をまわし入れ、トロミがついたら分量外の塩で味を調えて器に盛り、パクチー(香菜)を散らす。
©Eレシピ
【副菜】ゴーヤのおかか和え
甘辛く煮たゴーヤにかつお節が合います。
©Eレシピ
調理時間：10分
カロリー：55Kcal
レシピ制作：料理家・ソムリエ 保田 美幸
材料（2人分）ゴーヤ 1/2本 ＜調味料＞
みりん 大さじ1
砂糖 小さじ2
しょうゆ 大さじ1
かつお節 適量
【下準備】ゴーヤは縦半分に切って種とワタをスプーンでくり抜き、薄い半月切りにする。
©Eレシピ
【作り方】1. 小鍋にゴーヤと＜調味料＞の材料を入れて中火にかけ、煮たってきたら弱火にして小鍋に蓋をし、しんなりするまで蒸し煮にする。
©Eレシピ
2. 蓋を外し、強火で煮詰めて器に盛り、かつお節をかける。
©Eレシピ
【副菜】トマトのだし浸し
よく冷やして召し上がれ。
©Eレシピ
調理時間：15分+漬ける時間
カロリー：55Kcal
レシピ制作：料理家・ソムリエ 保田 美幸
材料（2人分）トマト (大)2個
＜合わせだし＞
だし汁 100ml
砂糖 小さじ1
塩 適量 大葉 5~6枚
【下準備】保存容器に＜合わせだし＞の材料を混ぜ合わせる。大葉は軸を切り取り、さらに細切りにする。
©Eレシピ
トマトを漬けるので、＜合わせだし＞は少し強めに味を調えてください。
【作り方】1. トマトはヘタをくり抜き、熱湯にくぐらせて水に取り、皮をむいて4つのくし切りにし、＜合わせだし＞に入れ、冷蔵庫で2時間以上置く。
©Eレシピ
2. 器に(1)を盛り、大葉をのせる。
©Eレシピ