連日大勢の観客で賑わう2026W杯北中米大会。大会前には盛り上がりを心配する声もあったが、驚くべきことにほとんどのゲームが満員に近い客入りになっている。



米『sports Illustrated』は「なぜこんなにも空席が少ないのか」と取り上げているが、当初は注目度が低いかと思われたカードも大入りだ。



例えばグループBのボスニア・ヘルツェゴビナVSスイスの一戦だ。このカードの注目度が低いとまでは言わないが、ボスニア・ヘルツェゴビナの人口は311万人ほど。スイスも910万人ほどとなっていて、両国のサポーターが駆けつけるだけではスタジアムが埋まらない。





しかしこのカードには70,026人が詰めかけていて、これには同メディアも驚いている。FIFAはグループステージここまでの戦いでスタジアム全体の99.4%の収容率を誇っていると伝えているが、確かに空席は目立たない。テレビでの視聴も好調なようだ。米『FOX Sports』のアナリティクス部門担当のマイク・マルヴィヒル氏は、「NFLシーズンが1年に2回あるようなもの」と表現している。アメリカで絶大な人気を誇るアメフトのNFLでは、レギュラーシーズンだけで1億7000万人が視聴するとされる。この数字に僅かに届かないものの、同氏はこのままのペースであれば今回のW杯がアメリカ国内で1億5000万人に視聴されることになると分析している。決勝トーナメントに入ればさらなる盛り上がりとなるのは間違いない。ここまでの大会は大成功と言えるのではないだろうか。