◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＫ組第２戦 ポルトガル―ウズべキスタン（２３日、ヒューストン競技場）

ＦＩＦＡランク５位のポルトガルは同５０位のウズベキスタンと対戦する。先発が発表され、ポルトガルは４１歳のＦＷクリスティアノ・ロナウドらが先発に名を連ねた。Ｗ杯通算出場試合数は２４に伸ばし、クローゼ（ドイツ）と並び歴代３位タイとなった。

ロナウドはアルゼンチン代表ＦＷメッシ、メキシコ代表ＧＫオチョアと並び、今大会が史上最多タイの６大会目連続６度目のＷ杯。代表通算１４３得点を誇るストライカーが今大会でゴールを決めれば、自身が持つ世界記録を更新する６大会連続得点となる。

初戦のコンゴ戦では先発し、６大会連続出場の快挙を達成。大記録の更新が期待されたが、試合を通じて低調なパフォーマンスに終始し、シュート３本で無得点だった。初戦の悔しさを晴らすパフォーマンスを見せられるか注目だ。

【ポルトガル先発】

▽ＧＫ Ｄ・コスタ

▽ＤＦ ディアス、ベイガ、カンセロ、メンデス

▽ＭＦ フェルナンデス、Ｊ・ネベス、ビティーニャ、

▽ＦＷ Ｃ・ロナウド、ジョアンフェリックス、ネト