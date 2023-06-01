福岡管区気象台は24日午前0時6分、福岡県気象解説情報（大雨・落雷・突風）を発表しました。



福岡県では24日朝から土砂災害・低い土地の浸水・河川の増水や氾濫に注意・警戒してください。また24日明け方から25日にかけて落雷や竜巻などの激しい突風に注意してください。



九州付近に停滞する梅雨前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込み大気の状態が非常に不安定となる見込みのため、福岡県では24日明け方から夕方にかけて局所的に雷を伴った非常に激しい雨や激しい雨が降る恐れがあり、雨雲が予想以上に発達した場合は警報級の大雨となる可能性があります。また24日明け方から25日にかけて局地的に積乱雲が発達し、落雷や竜巻などの激しい突風が発生する恐れがあります。



25日に予想される１時間雨量は多い所で、福岡地方で10ミリ、北九州地方で15ミリ、筑豊地方で15ミリ、筑後地方で30ミリです。

また25日午前0時までに予想される24時間雨量は多い所で、福岡地方で100ミリ、北九州地方で100ミリ、筑豊地方で100ミリ、筑後地方で150ミリです。



気象台では今後発表する防災気象情報を確認するよう呼びかけています。