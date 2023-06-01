ＮＹ各市場 ０時台 ダウ平均は小幅高に浮上 ナスダックは１．６％の大幅安
NY株式23日（NY時間11:04）（日本時間00:04）
ダウ平均 51750.20（+37.49 +0.07%）
ナスダック 25749.03（-417.57 -1.60%）
CME日経平均先物 69230（大証終比：-540 -0.78%）
欧州株式23日GMT15:04
英FT100 10453.60（+15.75 +0.15%）
独DAX 24964.00（-175.69 -0.70%）
仏CAC40 8359.68（-40.43 -0.48%）
米国債利回り
2年債 4.194（-0.032）
10年債 4.487（-0.022）
30年債 4.935（-0.013）
期待インフレ率 2.219（-0.025）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.911（-0.041）
英 国 4.749（-0.059）
カナダ 3.430（-0.003）
豪 州 4.772（-0.039）
日 本 2.665（-0.004）
NY原油先物8 月限（WTI）
1バレル＝73.31（-0.55 -0.74%）
NY金先物8 月限（COMEX)
1オンス＝4145.80（-56.90 -1.35%）
ビットコイン（ドル）
62382.16（-1989.71 -3.09%）
（円建・参考値）
1007万7838円（-321438 -3.09%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
ダウ平均 51750.20（+37.49 +0.07%）
ナスダック 25749.03（-417.57 -1.60%）
CME日経平均先物 69230（大証終比：-540 -0.78%）
欧州株式23日GMT15:04
英FT100 10453.60（+15.75 +0.15%）
独DAX 24964.00（-175.69 -0.70%）
仏CAC40 8359.68（-40.43 -0.48%）
米国債利回り
2年債 4.194（-0.032）
10年債 4.487（-0.022）
30年債 4.935（-0.013）
期待インフレ率 2.219（-0.025）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.911（-0.041）
英 国 4.749（-0.059）
カナダ 3.430（-0.003）
豪 州 4.772（-0.039）
日 本 2.665（-0.004）
NY原油先物8 月限（WTI）
1バレル＝73.31（-0.55 -0.74%）
NY金先物8 月限（COMEX)
1オンス＝4145.80（-56.90 -1.35%）
ビットコイン（ドル）
62382.16（-1989.71 -3.09%）
（円建・参考値）
1007万7838円（-321438 -3.09%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ