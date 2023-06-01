NY株式23日（NY時間11:04）（日本時間00:04）
ダウ平均　　　51750.20（+37.49　+0.07%）
ナスダック　　　25749.03（-417.57　-1.60%）
CME日経平均先物　69230（大証終比：-540　-0.78%）

欧州株式23日GMT15:04
英FT100　 10453.60（+15.75　+0.15%）
独DAX　 24964.00（-175.69　-0.70%）
仏CAC40　 8359.68（-40.43　-0.48%）

米国債利回り
2年債　 　4.194（-0.032）
10年債　 　4.487（-0.022）
30年債　 　4.935（-0.013）
期待インフレ率　 　2.219（-0.025）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.911（-0.041）
英　国　　4.749（-0.059）
カナダ　　3.430（-0.003）
豪　州　　4.772（-0.039）
日　本　　2.665（-0.004）

NY原油先物8 月限（WTI）
1バレル＝73.31（-0.55　-0.74%）
NY金先物8 月限（COMEX)
1オンス＝4145.80（-56.90　-1.35%）

ビットコイン（ドル）
62382.16（-1989.71　-3.09%）
（円建・参考値）
1007万7838円（-321438　-3.09%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ