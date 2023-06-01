バックブレイズが大幅高 コアウィーブと５年契約締結＝米国株個別 バックブレイズが大幅高 コアウィーブと５年契約締結＝米国株個別

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（NY時間11:13）（日本時間00:13）

バックブレイズ＜BLZE＞ 10.26（+2.14 +26.36%）



ストレージのバックブレイズ＜BLZE＞が大幅高。ＡＩワークロード向けクラウドインフラを運営するコアウィーブ＜CRWV＞と、５年間で総額３億３５００万ドルの複数エクサバイト級ストレージ容量提供契約を締結したことが好感されている。



バックブレイズは、コアウィーブのマネージド・ストレージ基盤を支援するため、コスト効率の高いストレージ容量を提供。コアウィーブの顧客は、コードの修正を行うことなく、新たなサービス階層を即座に利用できるようになる。



コアウィーブの顧客にはマイクロソフト＜MSFT＞、メタ＜META＞、アルファベット＜GOOG＞＜GOOGL＞が含まれる。



【企業概要】

世界の企業などに、AIワークフロー高速化、データ集約型アプリケーションの強化、メディア管理の効率化、重要なデータ保護を実現する高性能クラウドオブジェクトストレージを提供する。データセンターやコンピューティングインフラの構築に不可欠な、専用設計のウェブスケールソフトウェアインフラを提供。



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

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