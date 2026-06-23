赤沢経済産業相は２３日、来日した国際原子力機関（ＩＡＥＡ）のラファエル・グロッシ事務局長と会談した。

次世代原子炉の小型モジュール炉（ＳＭＲ）など原子力エネルギーの導入を検討するＩＡＥＡ加盟国に対し、日本が燃料や放射性廃棄物の管理といった知見を提供し、支援する方針を盛り込んだ覚書を結んだ。

赤沢氏は会談の冒頭で「世界でＳＭＲ導入を検討する動きが増える中、安全等にかかわる日本の知見を生かし、ＩＡＥＡと協力を一層深める覚書を締結できた」と話した。

グロッシ氏は「戦略的に日本にとっても重要で、（ＳＭＲ等の）安全な設置が、原子力エネルギーにとって何十年も重要な役割となってくる」とした。

経済産業省とＩＡＥＡはマレーシアやインドネシアなどアジア諸国のほか、ＳＭＲ導入を目指す国々を念頭に、人材育成やインフラ整備に向けた協力を今後進める。

両氏は、東京電力福島第一原子力発電所で発生する汚染水を浄化した処理水の海洋放出や、廃炉作業で連携を継続する方針も改めて確認した。

グロッシ氏は２４日に福島第一原発を視察し、東電幹部らと意見交換する。