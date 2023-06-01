【Netflixアニメ「フールナイト」】 2026年 配信開始

サンライズとシャフトは、マンガ「フールナイト」のNetflixアニメ化を発表。合わせてティザービジュアルやPV、スタッフ情報が公開された。配信は2026年予定。

サンライズは「ガンダム」シリーズや「カウボーイビバップ」などで、シャフトは「魔法少女まどか☆マギカ」や「〈物語〉」シリーズなどで知られるアニメ制作会社。今回、両者がタッグを組んで、小学館「ビッグコミックスペリオール」にて連載中のマンガ「フールナイト」をアニメ化する。

本作の舞台は、冬と夜ばかりになった遥か未来の地球。わずかな酸素を求めて、死期が近い人間の肉体に種を埋め込み植物へと変える技術「転花」を用いた社会が描かれている。

本作のスタッフは、監督を「すずめの戸締り」で演出を務めた湯川敦之氏、シリーズ構成に「【推しの子】」の田中仁氏、音響監督に「聲の形」の鶴岡陽太氏、音楽は「Dr.STONE」の加藤達也氏が担当。主人公・神谷トーシロー役を内山昂輝さん、トーシローの幼馴染・蓬莱ヨミコ役を寿美菜子さんが務める。

【アニメ「フールナイト」ティザーPV】【イントロダクション】

死期が近い人間の肉体に種を埋め込み、植物へと変える技術――「転花」。

それは、人類が生き延びるために選んだ手段だった。

ぶ厚い雲が空を覆い、冬と夜ばかりになった遥か未来の地球――。

ほとんどの植物は枯れ果て、酸欠状態に陥った人類は

「転花」によって得られるわずかな酸素に依存する社会を築く。

貧困に苦しむ青年・神谷トーシローは

税金、生活費、そして精神を病んだ母の薬代のため懸命に働き続けるが、

無慈悲な現実は、次第に彼から希望を奪っていく。

――生きてて…楽しいことなんか、ひとつもない――

光なき世界で彼が選んだのは、

人間が姿を変えた植物――「霊花」になる道だった。

人として生き続けるか、

苦しみを捨て植物として新たな生へ踏み出すか。

あなたならどんな選択をしますか？

【ティザーPV場面カット】

(C)安田佳澄／小学館／「フールナイト」製作委員会