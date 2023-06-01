「ガンダム」サンライズ×「まどマギ」シャフトが「フールナイト」をアニメ化！ ネトフリにて2026年配信遥か未来の地球、人を植物に変えて生きながらえる社会描く
サンライズとシャフトは、マンガ「フールナイト」のNetflixアニメ化を発表。合わせてティザービジュアルやPV、スタッフ情報が公開された。配信は2026年予定。
サンライズは「ガンダム」シリーズや「カウボーイビバップ」などで、シャフトは「魔法少女まどか☆マギカ」や「〈物語〉」シリーズなどで知られるアニメ制作会社。今回、両者がタッグを組んで、小学館「ビッグコミックスペリオール」にて連載中のマンガ「フールナイト」をアニメ化する。
本作の舞台は、冬と夜ばかりになった遥か未来の地球。わずかな酸素を求めて、死期が近い人間の肉体に種を埋め込み植物へと変える技術「転花」を用いた社会が描かれている。
本作のスタッフは、監督を「すずめの戸締り」で演出を務めた湯川敦之氏、シリーズ構成に「【推しの子】」の田中仁氏、音響監督に「聲の形」の鶴岡陽太氏、音楽は「Dr.STONE」の加藤達也氏が担当。主人公・神谷トーシロー役を内山昂輝さん、トーシローの幼馴染・蓬莱ヨミコ役を寿美菜子さんが務める。【アニメ「フールナイト」ティザーPV】 【イントロダクション】
死期が近い人間の肉体に種を埋め込み、植物へと変える技術――「転花」。
それは、人類が生き延びるために選んだ手段だった。
ぶ厚い雲が空を覆い、冬と夜ばかりになった遥か未来の地球――。
ほとんどの植物は枯れ果て、酸欠状態に陥った人類は
「転花」によって得られるわずかな酸素に依存する社会を築く。
貧困に苦しむ青年・神谷トーシローは
税金、生活費、そして精神を病んだ母の薬代のため懸命に働き続けるが、
無慈悲な現実は、次第に彼から希望を奪っていく。
――生きてて…楽しいことなんか、ひとつもない――
光なき世界で彼が選んだのは、
人間が姿を変えた植物――「霊花」になる道だった。
人として生き続けるか、
苦しみを捨て植物として新たな生へ踏み出すか。
あなたならどんな選択をしますか？
(C)安田佳澄／小学館／「フールナイト」製作委員会