仙台発・エモオルタナティブパンクバンドEverBrighteller、1stアルバム『GOLD』から「YOLO」先行配信
仙台発・エモオルタナティブパンクバンドEverBrightellerが、7月1日にリリースする1stアルバム『GOLD』から「YOLO」の先行配信を開始した。
シャウトからスタートする同曲は、今作の中で特に疾走しており、熱量の籠もったアンセムになるであろう一曲。
平成時代の懐かしく親しみのあるメロディに乗せ、行き場のない感情を焼き尽くし、言葉ではなく心で鼓舞し、一度きりの人生がせめて此処からは最善でいられるように、爆発するエネルギーと誠実さを持ち合わせて生きていきたい──そんな願いが込められた一曲になっている。
なお、7月18日からは全国7都市を廻る＜EverBrighteller 1st full album「GOLD」Release Tour＞の開催も決定している。
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■アーティストコメント
それぞれの誰にも見せたくない心、ライブハウスで感情のまま曝け出して光を築き上げていきたい。
どんな状況でも今この瞬間を見つめて最善の方向を見つめる。沢山聴いて下さい！
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1stアルバム『GOLD』
2026年7月1日(水)リリース
https://lnk.to/GOLD_EverBrighteller
収録曲
1.Pre-GOLD
2.話し足りない
3.Pika.
4.YOLO （6月24日先行配信）
5.スキップ
6.illumination（feat. 灯）
7.ハイライト
8.こころばかり
9.喜びよ降れ
10.初雪
11.GOLD
12.忘れられないよ
＜EverBrighteller 1st full album「GOLD」Release Tour＞
7月18日(土) 石川・金沢vanvanV4
8月22日(土) 東京・shimokitazawa THREE
8月28日(金) 北海道・VyPass.
9月21日(月・祝) 京都・livehouse nano
9月23日(水・祝) 大阪・Music Bar HOKAGE.
9月24日(木) 神奈川・F.A.D YOKOHAMA.
10月11日(日) 宮城・仙台FLYING SON
◆EverBrighteller オフィシャルリンク