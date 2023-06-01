仙台発・エモオルタナティブパンクバンドEverBrightellerが、7月1日にリリースする1stアルバム『GOLD』から「YOLO」の先行配信を開始した。

シャウトからスタートする同曲は、今作の中で特に疾走しており、熱量の籠もったアンセムになるであろう一曲。

平成時代の懐かしく親しみのあるメロディに乗せ、行き場のない感情を焼き尽くし、言葉ではなく心で鼓舞し、一度きりの人生がせめて此処からは最善でいられるように、爆発するエネルギーと誠実さを持ち合わせて生きていきたい──そんな願いが込められた一曲になっている。

なお、7月18日からは全国7都市を廻る＜EverBrighteller 1st full album「GOLD」Release Tour＞の開催も決定している。

◆ ◆ ◆

■アーティストコメント

それぞれの誰にも見せたくない心、ライブハウスで感情のまま曝け出して光を築き上げていきたい。

どんな状況でも今この瞬間を見つめて最善の方向を見つめる。沢山聴いて下さい！

◆ ◆ ◆

＜EverBrighteller 1st full album「GOLD」Release Tour＞

7月18日(土) 石川・金沢vanvanV4

8月22日(土) 東京・shimokitazawa THREE

8月28日(金) 北海道・VyPass.

9月21日(月・祝) 京都・livehouse nano

9月23日(水・祝) 大阪・Music Bar HOKAGE.

9月24日(木) 神奈川・F.A.D YOKOHAMA.

10月11日(日) 宮城・仙台FLYING SON

◆EverBrighteller オフィシャルリンク