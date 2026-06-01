丹波栗のしぼりたてモンブランがアイス仕立てで登場！ 中島大祥堂「夏季限定かき氷」

記事ポイント 丹波産素材使用の夏季限定かき氷が丹波本店・淀屋橋店のカフェで販売中純氷とエスプーマが重なり、中に自家製餡やバニラアイスが隠れた構成丹波栗のしぼりたてモンブランも夏季限定のやわもちアイス仕立てで登場 丹波産素材使用の夏季限定かき氷が丹波本店・淀屋橋店のカフェで販売中純氷とエスプーマが重なり、中に自家製餡やバニラアイスが隠れた構成丹波栗のしぼりたてモンブランも夏季限定のやわもちアイス仕立てで登場

中島大祥堂は、2026年6月より丹波本店（兵庫県丹波市）と淀屋橋店（大阪市中央区）のカフェメニューに夏季限定のかき氷を加えました。

丹波の厳選素材を活かし、贅沢な味わいと繊細な食感に仕上げたラインナップです。

中島大祥堂「夏季限定かき氷」

販売期間（丹波本店）：2026年6月12日〜9月13日予定販売期間（淀屋橋店）：2026年6月15日〜9月30日予定販売形態：カフェ、テイクアウト可

中島大祥堂は、兵庫県丹波市を拠点とする和洋菓子ブランドです。

丹波産の栗・黒豆・大納言小豆など地元の豊かな食材を丁寧に生かし、素朴で上質な味わいに仕立てており、「里山から実りと心をお菓子にこめて」を理念に掲げています。

丹波市柏原に旗艦店「丹波本店」を構え、大阪では淀屋橋店をはじめ府内に5店舗を展開しています。

夏季限定かき氷は、エスプーマのなめらかさや純氷のふわふわ感、トッピングのアクセントが特長のラインナップです。

丹波本店と淀屋橋店ではそれぞれ店舗限定のメニューが用意されており、同じいちごのかき氷でも価格とサイズが店舗によって異なります。

ほうじ茶・抹茶・いちごなど、素材ごとに異なる風味と食感を氷の冷たさとともに味わえる夏のカフェメニューです。

丹波産ほうじ茶と黒豆きなこエスプーマ（丹波本店限定）

価格：1,760円（税込）販売：丹波本店限定

芳ばしい丹波産ほうじ茶ソースと、黒豆きなこのやさしい香りが広がる一杯です。

さらに丹波産大納言小豆の豊かな甘みが重なり、素材の深みが層ごとに感じられます。

中には丹波大納言小豆餡が忍ばせてあり、食べ進めるごとに異なる味わいが広がります。

ほうじ茶の香ばしさ、黒豆きなこのまろやかさ、大納言小豆餡の甘みが順番に訪れる構成です。

丹波の里山素材が重なり合うかき氷で、夏のカフェタイムに丹波本店でのみ味わえます。

丹波産大納言小豆と宇治抹茶エスプーマ（丹波本店限定）

価格：1,760円（税込）販売：丹波本店限定

宇治抹茶を贅沢に使用したシロップと、抹茶のエスプーマを重ねた和の風味あふれる一品です。

ふわりと削った純氷に、緑鮮やかな抹茶の層が重なります。

中には丹波大納言小豆餡とバニラアイスが忍ばせてあり、暑い季節にすっきりと味わえる大人のかき氷です。

食べ進めるごとに抹茶のほろ苦さと上品な甘みが交差します。

エスプーマの軽やかな口あたりと氷の冷たさが一体になった、和の風味を堪能できる丹波本店限定の一杯です。

丹波産いちごの贅沢かき氷（丹波本店）

価格：1,760円（税込）販売：丹波本店

華やかな丹波産いちごの風味が広がるかき氷で、中には自家製丹波産いちごのコンフィチュールとバニラアイスが忍ばせてあります。

トップには口どけなめらかなエスプーマと、香ばしく焼き上げた玄米ローストメレンゲを添えています。

苺の果実感に加え、エスプーマの軽やかな口あたりや玄米ローストメレンゲの食感が重なり、食べ進めるごとに変化する味わいが楽しめます。

さっぱりとした果実感と香ばしいメレンゲのアクセントが一体になった夏らしい構成です。

自家製コンフィチュールを使うことで、丹波産いちごの果実感が氷の中からも広がります。

丹波大納言小豆と宇治抹茶モンブラン（淀屋橋店限定）

価格：1,705円（税込）販売：淀屋橋店限定

香り高い宇治抹茶を贅沢に使用した、モンブラン仕立てのかき氷です。

ふわりと削った氷に抹茶シロップを重ね、仕上げに極細に絞った抹茶クリームをまとわせています。

中には自家製丹波大納言小豆餡とバニラアイスが忍ばせてあり、食べ進めるごとに抹茶のほろ苦さと上品な甘みが重なります。

モンブランのような仕上がりで、かき氷でありながら存在感のある一品です。

極細に絞った抹茶クリームのなめらかさと、大納言小豆餡の甘みが合わさる淀屋橋店限定の味わいです。

丹波産いちごの贅沢かき氷（淀屋橋店）

価格：1,705円（税込）販売：淀屋橋店※丹波本店と金額・サイズが異なります

丹波産いちごの贅沢かき氷は、淀屋橋店でもお楽しみいただけます。

価格は1,705円（税込）。

丹波本店とはサイズも異なります。

大阪市内の淀屋橋店でも、丹波産いちごを使ったかき氷を気軽に味わえる一品です。

丹波栗のしぼりたてモンブラン 夏季限定 やわもちアイス仕立て

価格（丹波本店）：2,970円（税込）、販売期間：2026年5月11日〜9月30日価格（淀屋橋店）：1,650円（税込）、販売期間：2026年5月1日〜9月30日アイスクリームは抹茶・バニラから選択可※丹波本店と淀屋橋店でサイズが異なります

中島大祥堂の定番デザート「丹波栗のしぼりたてモンブラン」を、夏季限定のアイス仕立てで楽しめます。

サクサクのパイ生地の上にアイスクリームをのせ、やわらかな求肥で包み込み、その上から希少な丹波栗を使ったモンブランクリームをたっぷりと絞っています。

注文ごとにクリームを絞ることで、出来立てならではのなめらかな口当たりと丹波栗の豊かな風味が味わえます。

昨年も好評を集めた夏季限定のモンブランです。

アイスクリームは抹茶とバニラの2種類から選べ、その日の気分に合わせた組み合わせが魅力です。

パイ生地のサクサク感、求肥のやわらかさ、モンブランクリームのなめらかさ--異なる食感が一つのデザートに重なり合います。

丹波産素材の深みと繊細な食感が、夏のひとときをやさしく彩ります。

ほうじ茶の芳ばしさ、抹茶のほろ苦さ、いちごの果実感、丹波栗の豊かな風味など、素材それぞれの個性を氷の冷たさとともに堪能できます。

中島大祥堂「夏季限定かき氷」の紹介でした。

よくある質問

Q. かき氷の販売期間はいつまでですか？

A. 丹波本店は2026年6月12日〜9月13日予定、淀屋橋店は2026年6月15日〜9月30日予定です。

Q. 丹波本店限定と淀屋橋店限定でメニューは異なりますか？

A. 異なります。

丹波本店限定メニューには「丹波産ほうじ茶と黒豆きなこエスプーマ」「丹波産大納言小豆と宇治抹茶エスプーマ」があり、淀屋橋店限定には「丹波大納言小豆と宇治抹茶モンブラン」がラインナップされています。

「丹波産いちごの贅沢かき氷」は両店で提供中ですが、価格とサイズは店舗によって異なります。

Q. 丹波栗のしぼりたてモンブランのアイスクリームは選べますか？

A. 抹茶とバニラの2種類から選べます。

丹波本店は2,970円（税込）、淀屋橋店は1,650円（税込）。

サイズにも両店で違いがあります。

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