【都市伝説解体センター ギミックアクリルキーホルダー】 7月中旬 発売予定 価格：1回400円

「廻屋 渉【特定】」

タカラトミーアーツは、ガチャ商品「都市伝説解体センター ギミックアクリルキーホルダー」を7月中旬に発売する。価格は1回400円。

本商品は、ミステリーアドベンチャーゲーム『市伝説解体センター』の印象的なシーンを再現できるギミック付きアクリルキーホルダー。

中のパーツがシャカシャカ動き、ゲーム内のシーンを再現できる「廻屋 渉【特定】」、2層印刷で奥行きがあり迫力が倍増している「廻屋 渉【解体】」、別パーツのメガネを重ねて装着状態を再現できる「福来 あざみ【装着】」、別パーツに分かれている目玉がカタカタ動く「ジャスミン【混濁】」、透明な窓に景色を映せる「あざみ＆ジャスミン【車窓】」、下に好きなものを重ねて透明の窓から顔を覗かせられる「谷原 きのこ【配信】」がラインナップしている。本体サイズは約55～58mm。

「廻屋 渉【解体】」

「福来 あざみ【装着】」

「ジャスミン【混濁】」

「あざみ＆ジャスミン【車窓】」

「谷原 きのこ【配信】」

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