【MAFEX SUPERMAN (SUPERMAN: FOR TOMORROW)】 2027年4月 発売予定 参考価格：14,080円

メディコム・トイは、フィギュア「MAFEX SUPERMAN (SUPERMAN: FOR TOMORROW)」を2027年4月に発売する。参考価格は14,080円。

本商品は、DCコミックス「SUPERMAN: FOR TOMORROW（スーパーマン フォー トゥモロー）」の「スーパーマン」を全高約160mmで再現したアクションフィギュア。完全新規造形の頭部パーツ4種が付属する。

また、ヒートビジョンエフェクトや消失装置パーツ、ガーゴイルベースが付いているほか、布製ワイヤー入りマントも付属。可動式のフィギュアスタンドも付いている。

【MAFEX SUPERMAN (SUPERMAN: FOR TOMORROW)】

原型製作：PERFECT-STUDIO

彩色：イクリエ & PERFECT-STUDIO

※監修中のサンプルを撮影しております。発売商品とは一部異なる場合がございます。

SUPERMAN and all related characters and elements (C) & TM DC. (s26)