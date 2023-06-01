【MAFEX エヴァンゲリオン初号機 (2021) 新価格版】 7月発売予定 価格：14,850円

メディコム・トイは、アクションフィギュア「MAFEX エヴァンゲリオン初号機 (2021) 新価格版」を7月に発売する。価格は14,850円。

本商品は、映画『シン・エヴァンゲリオン劇場版』に登場する「エヴァンゲリオン初号機 (2021)」を「MAFEX」シリーズでフィギュア化したもの。今回、新価格版として再登場する。

頭部は通常版、開口版が付属。専用武器、プログレッシブナイフ、パレットライフル、ガトリングガンが同梱する。背面のエントリープラグは挿入時、未挿入時を再現可能。また、左肩武器庫は、差替パーツでプログレッシブナイフの着脱を再現できる。着脱可能なアンビリカルケーブルのほか、カシウスの槍、可動式フィギュアスタンドも付属する。

「MAFEX エヴァンゲリオン初号機 (2021) 新価格版」概要

発売月：7月

参考小売価格：14,850円

原型製作：PERFECT-STUDIO

全高：約190mm（肩装甲上部まで）

(C) カラー

※監修中のサンプルを撮影しております。発売商品とは一部異なる場合があります。

