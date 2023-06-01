【ULTIMATE WOODY B&W Ver.】 11月 発売予定 価格：63,800円

メディコム・トイは、可動フィギュア「ULTIMATE WOODY B&W Ver.」を11月に発売する。価格は63,800円。

「トイ・ストーリー」より、「ウッディ」の白黒版をライフサイズで立体化。PVC製頭部は、付属の表情パーツ（差し替え可能／両目可動）で劇中のシーンを再現できる。

また白黒版の特徴でもある、口が可動する「Woody's Round up」フェイスも付属。衣装も劇中のイメージを完全再現されている。専用アーマチュアを内蔵し、独自のスタイルと可動を両立。各種手首パーツ、フィギュアスタンドが付属する。

【ULTIMATE WOODY B&W Ver.】

原型製作：PERFECT-STUDIO

全高：約385mm（頭頂部まで）

※監修中のサンプルを撮影しております。発売商品とは一部異なる場合がございます。

(C) Disney/Pixar