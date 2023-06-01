【UDF「藤子・F・不二雄作品」シリーズ18】 12月 発売予定 価格：1,980円～

「ドラえもん & のび太 ポケット」

メディコム・トイは、フィギュア「UDF『藤子・F・不二雄作品』シリーズ18」を12月に発売する。価格は1,980円から。

本商品は、UDF「藤子・F・不二雄作品」シリーズの第18弾。今弾には「ドラえもん & のび太 ポケット」、「バッティングドラえもん」、「手遊びドラえもん」、「仲居ドラえもん」、「ヨドバ氏」、「鉄人」の全6種がラインナップする。

「UDF『藤子・F・不二雄作品』シリーズ18」

発売日：12月予定

各全高：約60～91mm

原型製作：PERFECT-STUDIO

【参考小売価格】

(A)ドラえもん & のび太 ポケット：2,200円

(B)バッティングドラえもん：1,980円

(C)手遊びドラえもん：1,980円

(D)仲居ドラえもん：1,980円

(E)ヨドバ氏：1,980円

(F)鉄人：1,980円

「バッティングドラえもん」

「手遊びドラえもん」

「仲居ドラえもん」

「ヨドバ氏」

「鉄人」

(C) Fujiko-Pro

※監修中のサンプルを撮影しております。発売商品とは一部異なる場合がございます。

