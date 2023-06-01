UDF「藤子・F・不二雄作品」シリーズ18弾が12月発売。「ドラえもん & のび太 ポケット」「ヨドバ氏」「鉄人」など全6種がラインナップ
【UDF「藤子・F・不二雄作品」シリーズ18】 12月 発売予定 価格：1,980円～
発売日：12月予定
【参考小売価格】
(C) Fujiko-Pro
「ドラえもん & のび太 ポケット」
メディコム・トイは、フィギュア「UDF『藤子・F・不二雄作品』シリーズ18」を12月に発売する。価格は1,980円から。
本商品は、UDF「藤子・F・不二雄作品」シリーズの第18弾。今弾には「ドラえもん & のび太 ポケット」、「バッティングドラえもん」、「手遊びドラえもん」、「仲居ドラえもん」、「ヨドバ氏」、「鉄人」の全6種がラインナップする。
「UDF『藤子・F・不二雄作品』シリーズ18」
発売日：12月予定
各全高：約60～91mm
原型製作：PERFECT-STUDIO
【参考小売価格】
(A)ドラえもん & のび太 ポケット：2,200円
(B)バッティングドラえもん：1,980円
(C)手遊びドラえもん：1,980円
(D)仲居ドラえもん：1,980円
(E)ヨドバ氏：1,980円
(F)鉄人：1,980円
「バッティングドラえもん」
「手遊びドラえもん」
「仲居ドラえもん」
「ヨドバ氏」
「鉄人」
(C) Fujiko-Pro
※監修中のサンプルを撮影しております。発売商品とは一部異なる場合がございます。