【SCHNEIDER NACHTREIHER/40E 近接突撃型】 6月24日発売 価格：17,050円

コトブキヤは、プラモデル「SCHNEIDER NACHTREIHER/40E 近接突撃型」を6月24日に発売する。価格は17,050円。

同社の「アーマード・コア」プラモデル新シリーズV.I.O.S. （ヴァリアブル・インフィニティ・オーバード・スケール）より、射撃性能を重視した高速・近距離戦闘特化の機体が登場。右手にはショットガンの「SG-027 ZIMMERMAN」を装備し、NACHTREIHERフレームをベース機体として、腕部には射撃・近接の両面に優れた「VP-46D」が採用されている。

フロム・ソフトウェア監修のもと、通常のラインナップとは異なる企業標準機をイメージしたカラーリングに仕上げられており、シリーズ内での組み換えのほか、好きな色に塗装するなど、より幅広い遊び方で楽しめる。

【商品仕様】 本商品はマルチカラー仕様のプラモデルキットとなっており、組み上げるだけで作中の再現が可能。 引き出しの関節により胸部が可動。上体を反らせることができる。 各関節はシリーズ内で共通規格となっており、組み換えが可能。 ショットガンのフォアエンドはスライドで可動し、ポンプアクションの再現が可能。 コアは差し替えにより展開状態の再現が可能。 右肩のプラズマミサイルは差し替えにより発射状態に切り替えが可能。 ウェポンアームは左右付属で両肩いずれにも懸架が可能。 レーザースライサーは差し替えにより「待機状態」と新規造形部品である「チャージ状態」への切り替えが可能。 腰部下面からフライングベース・ネオに接続が可能な5.0mmジョイントが付属する。 武器を懸架するためのハンガーパーツが左右付属。バーストハンドガン、レーザースライサー、ショットガンはすべて両側に装備できる。【付属品】 頭部：NACHTREIHER/44E コア：NACHTREIHER/40E 腕部：VP-46D 脚部：NACHTREIHER/42E バーストハンドガン：MA-E-211 SAMPU レーザースライサー：Vvc-774LS プラズマミサイル：Vvc-703PM ショットガン：SG-027 ZIMMERMAN ブースタ：ALULA/21E レーザースライサーチャージ状態×1種 プラズマミサイル発射形態差し替え用パーツ×1種 ハンドパーツ×3種（握り手・武器持ち手・平手） コア展開パーツ×1種 ウェポンアーム左右×1種 武器懸架用ハンガー左右×1種 各武器接続専用パーツ×3種

※「SCHNEIDER NACHTREIHER/40E 近接突撃型」以外の商品は付属しません。

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※発売日は流通により前後する場合があります。

