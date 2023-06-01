【グランデスケール ルミティア】 6月24日発売 価格：14,300円

コトブキヤは、プラモデル「グランデスケール ルミティア」を6月24日に発売する。価格は14,300円。

本製品は、「SF×ファンタジー」を題材とした美少女プラモデルシリーズ「アルカナディア」より、天使型ディアーズ「ルミティア」を、全高25cmのグランデスケールで新たにプラモデル化したもの。各部専用パーツの組み換えにより、1つの商品で非戦闘状態「ノーマルモード」と戦闘状態「ウィライズモード」の2種類の形態を再現できる。また、頭部羽飾りの接続穴を塞ぐカバーパーツが付属し、装飾を外した標準的な髪型を再現可能だ。特徴的な大型の翼はシルエットを崩さない位置に配置されたジョイントパーツにより、有機的で美麗なデザイン性とフレキシブルな可動性を両立している。

【付属品】 4種類のタンポ印刷済みの表情パーツが付属。 好みの表情を作ることができる水転写表情デカールが付属。 ルミティアとエンゲージするためのリングパーツが付属。 専用武器として剣と鞘が付属。 簡易スタンドが付属。 祈り、願いをイメージしたポーズを再現可能な手を組んだ手首のほか、表情豊かなハンドパーツが6種付属。【通常版からの変更点】 前髪パーツは分割線が出ないよう1パーツ構成に再設計。 エンゲージリング中央をはじめ各部装飾を、より細かいパーツ分割で色分け再現。 表情パーツ3種の瞳デザインを刷新。 肘関節を二重関節に変更。 膝を曲げた時のビジュアルがより自然になるようノーマルモード膝関節を新規構造に変更。 サイズを少し拡大しボールジョイント接続に変更することでより細かい表情付けができるようになったノーマルモード専用の小羽パーツ、魔法陣が追加で付属。 座らせポーズ用のしなった腰装飾が付属。

コトブキヤショップ限定特典「もぐもぐ顔パーツ」

※コトブキヤショップ限定特典は、特典付アイコンや限定特典の表記が商品ページから無くなりますと、配布終了となりますのでご注意ください。

【イメージ画像】

※「グランデスケール ルミティア」以外の商品は付属しません。

(C) KOTOBUKIYA

※発売日は流通により前後する場合があります。

