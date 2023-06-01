【白砂のアネット【サマーバケーション】】 6月24日発売 価格：29,700円

コトブキヤは、フィギュア「白砂のアネット【サマーバケーション】」を6月24日に発売する。価格は29,700円。

本製品は、ゲーム「ファンタシースターオンライン2 es」（「PSO2es」）より、2021年夏に実装されたチップ「白砂のアネット【サマーバケーション】」を、1/6スケールでフィギュア化したもの。

原型、デコマスともにNidy-2D-氏と「PSO2es」チームの徹底監修を受けており、「浜辺の吸血鬼スタイル」をイメージして描かれたイラストが徹底した造形・彩色によって再現されている。

衣装の各部に施されたレースは丁寧にモールドで再現し、細部の華やかさを演出。ジャケット内部のキルティングも、シワ表現と合わせて丁寧に再現することで、全体像、細部ともに見ごたえのある出来栄えとなっている。

また、ジェネとは異なるスレンダーな体躯は肋骨や骨盤の表現や腋といった細部に至るまでこだわりつくし、どこから見ても楽しめる。

さらに、ジャケットにはNidy-2D-氏によるフィギュア用のアレンジが施されている。全高は約325mm（台座含む）。

コトブキヤショップ限定特典「表情替えパーツ」

※コトブキヤショップ限定特典は、特典付アイコンや限定特典の表記が商品ページから無くなりますと、配布終了となりますのでご注意ください。

(C) SEGA

※発売日は流通により前後する場合があります。

