劇場版マクロスF「サヨナラノツバサ」よりプラモデル「VF-19EF/A イサム・スペシャル」がハセガワから本日出荷開始スーパーパーツ装備の1/48スケールで立体化
【VF-19EF/A イサム・スペシャル “マクロスF”】 6月24日 出荷開始 価格：8,580円
【追加プラ部品】
【デカール（マーキング）】
(C) 2011 BIGWEST/MACROSS F PROJECT
ハセガワは、プラモデル「VF-19EF/A イサム・スペシャル “マクロスF”」の出荷を6月24日に開始する。価格は8,580円。
本製品は、劇場版マクロスF「サヨナラノツバサ」より、新規プラ部品を追加してVF-19EF/A イサム・スペシャルをキット化したもの。
本機は、S.M.Sに入隊したイサム・ダイソンが、新星インダストリーのヤン・ノイマンの協力により手に入れた機体で、主翼にはVF-25のスーパーパーツを装着している。
パーツカラーはアイボリー、グリーングレー、クリアーを使用。パッケージイラストは森下直親氏が担当している。
【追加プラ部品】
主翼のスーパーパーツ
肩部のミサイルポッド
S.M.Sスーツのパイロット（着座姿勢）
【デカール（マーキング）】
S.M.S所属 イサム・ダイソン乗機
(C) 2011 BIGWEST/MACROSS F PROJECT
※発売日は流通により前後する場合があります。