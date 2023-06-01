【VF-19EF/A イサム・スペシャル “マクロスF”】 6月24日 出荷開始 価格：8,580円

ハセガワは、プラモデル「VF-19EF/A イサム・スペシャル “マクロスF”」の出荷を6月24日に開始する。価格は8,580円。

本製品は、劇場版マクロスF「サヨナラノツバサ」より、新規プラ部品を追加してVF-19EF/A イサム・スペシャルをキット化したもの。

本機は、S.M.Sに入隊したイサム・ダイソンが、新星インダストリーのヤン・ノイマンの協力により手に入れた機体で、主翼にはVF-25のスーパーパーツを装着している。

パーツカラーはアイボリー、グリーングレー、クリアーを使用。パッケージイラストは森下直親氏が担当している。

【追加プラ部品】

主翼のスーパーパーツ

肩部のミサイルポッド

S.M.Sスーツのパイロット（着座姿勢）

【デカール（マーキング）】

S.M.S所属 イサム・ダイソン乗機

(C) 2011 BIGWEST/MACROSS F PROJECT

※発売日は流通により前後する場合があります。