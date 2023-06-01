「Saros 10R」（交換用紙パック5個セット）

Amazonにて、Roborockのロボット掃除機が特別価格で販売されている。期間は7月6日23時59分まで。

今回、「Saros 10R」（交換用紙パック 5個セット）、「Qrevo L」（交換用紙パック4個セット）がラインナップ。それぞれ期間中、割引価格で提供される。なお、セール品の売り切れやセール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっていることを確認のうえ購入いただきたい。

「Saros 10R」（交換用紙パック5個セット）

「Saros 10R」は、Roborockの新技術を搭載した薄型ボディのロボット掃除機。本体の高さは7.98cmで、家具の下などの狭い空間へ、本体や家具を傷つけることなく奥までスムーズに入り込むことができる。薄型ながら2万Pa（※1）のパワフルな吸引力と、優れた水拭き機能により、微細なハウスダストから髪の毛、液状の汚れや乾いたシミまでキレイに掃除できる。なお本商品には、交換用紙パック5個が付属する。

（※1）Roborockの社内テストによる結果。吸引力の値は国または地域、住居環境などによって異なる場合があります。

「Qrevo L」（交換用紙パック4個セット）

「Qrevo L」は、微細なゴミも逃さない1万Pa（※1）の吸引力を備えたロボット掃除機。弧状デザインの非対称なサイドブラシを搭載し、毛のからまりを防ぐ。最大毎分200回転の高速回転と、カーペットを検知すると自動でリフトアップ（※2）する水拭きモップを搭載し、パワフルでスムーズに床を掃除する。本体幅よりもコンパクトなサイズを実現し、モップ洗浄から乾燥・給水・ゴミ収集までを行なう4way全自動ドックを搭載しており、手入れも簡単に行なえる。本商品には交換用紙パック4個が付属する。

（※1）Roborockの社内テストによる結果。吸引力の値は国または地域、住居環境などによって異なる場合があります。

（※2）カーペットの毛足がモップリフトの高さより長い場合は、アプリでカーペット回避モードを選択してください。実際の結果は、ご家庭の環境などによって異なる場合があります。Roborockの社内テストに基づく。