「King Gnu」の常田大希（34）が主宰する音楽プロジェクト「MILLENNIUM PARADE」の公式Xが23日に更新され、7月8日に配信リリースを予定している新曲「Blue」のジャケットアートワークを変更、差し替えると発表した。

新曲「Blue」のジャケットアートワークは当初、燃える青い鯉のぼりが描かれていた。これについて、SNSでは東日本大震災で犠牲になった子供たちの鎮魂を目的に、宮城県東松島市で行われている復興祈願の取り組み「青い鯉のぼりプロジェクト」を念頭に「怒る人いるの当然」「燃やす意味は何」などの意見が噴出していた。

MILLENNIUM PARADEの公式Xで「MILLENNIUM PARADEの新曲「Blue」ジャケットアートワークに関してのご報告です。本作品は、『Blue』の歌詞に込められた世界観を汲み取り、『大人になるにつれて失われていく青春や童心に静かな炎で弔いを捧げ、空へ送り出す。そして、その喪失を自然なこととして前向きに受け入れながら歩んでいく』という意図のもと制作いたしました」と制作の経緯を説明した。

その上で「しかしながら、本表現につきましてさまざまなご意見を頂戴したことを踏まえ、本作品に込めた意図を大切にしつつも、より多くの皆さまに安心して作品を受け取っていただけるよう、ジャケットアートワークを変更・差し替えさせていただくことといたしました」と報告した。新しいアートワークについては、後日改めて発表するという。