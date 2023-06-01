ベルギー訪問中の天皇皇后両陛下は23日、公式行事に臨まれています。ブリュッセルから中継です。

「グラン・プラス」という広場は「世界で最も美しい広場」とも言われ、ユネスコの世界文化遺産に登録されています。両陛下と国王夫妻がバルコニーから姿を見せた時は、大きな歓声が上がりました。

天皇皇后両陛下は、5時間ほど前、ブリュッセル市庁舎を訪れフィリップ国王夫妻と共にバルコニーに姿を見せられました。

グラン・プラスに集まった大勢の人たちににこやかな表情で手を振って応えられました。

現地の人

「素晴らしかったです」

「彼らが外に出て手を振ってくれるとは思っていませんでした」

さらに現地の日本人学校などに通う子どもたちに声をかけられました。

「楽しいですか？」

「勉強は何が楽しいですか？ どの科目が好きですか？」

――日本を出発して11日目、両陛下のご様子は

両陛下そろっての2か国歴訪は24年ぶりですが、とても明るく晴れやかな表情をされています。というのも、オランダもそうでしたが、ベルギー王室のおもてなしが本当に手厚く温かいのです。

最初の3日間、王室の別邸シエルニョン城で過ごされましたが、国王夫妻はお子さま4人を伴って一家全員で訪れ、庭で夕食を共にしました。

城での様子を近くで取材しましたが、長年家族ぐるみで交流してこられた特別な親しさを感じました。