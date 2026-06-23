【ワシントン＝池田慶太、カイロ＝吉形祐司】米国とイランによる戦闘終結の最終合意に向けた協議でイラン側代表団を率いるモハンマドバゲル・ガリバフ国会議長は２２日、米国が制裁で凍結したイランの資産１２０億ドル（約１兆９４００億円）の解除手続きが完了したと明らかにした。

米財務省は２２日、制裁を一時緩和し、イランの原油輸出を認める許可を出した。

いずれも覚書に基づく措置で、本格交渉に向けた動きが加速している。

イラン国営通信によると、ガリバフ氏は先月のカタール訪問時と、２１〜２２日に高官協議が開かれたスイスのビュルゲンシュトックで署名を済ませたと説明している。米国側は肯定も否定もしておらず、実際に解除されたかどうかは不明だ。

また、ベッセント米財務長官はＳＮＳで、イランが国際原子力機関（ＩＡＥＡ）の核査察受け入れやホルムズ海峡での船舶の自由な航行に関与を示したと説明し、イラン産原油の生産、輸送、販売を６０日間許可する手続きを行ったと明らかにした。８月２１日まで有効となる。

イランは欧米の制裁措置で原油輸出に厳しい制限が科されていた。金融制裁は、違反した第三者も２次制裁の対象としている。イランは今後、政府や関連団体が石油輸出の売り上げをドルで受け取れるようになり、収益増加が見込まれる。

米紙ウォール・ストリート・ジャーナルによると、イランが原油輸出の代金をドルで受け取れるようになるのは数十年ぶりという。

米国は、原油輸出の許可はイランがＩＡＥＡの核査察受け入れに同意したことへの見返りとしている。これに対し、イラン外務省報道官は２３日の記者会見で、攻撃された核施設の査察計画はないが、それ以外は通常の査察が行われるとの認識を示した。