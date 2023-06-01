日経225先物：24日0時＝570円安、6万9200円
24日0時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年9月限は前日比570円安の6万9200円と急落。日経平均株価の現物終値6万9788.38円に対しては588.38円安。出来高は1万8728枚となっている。
TOPIX先物期近は3982ポイントと前日比12ポイント安、TOPIXの現物終値比は8.38ポイント安で推移。
○主要先物価格・0時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 69200 -570 18728
日経225mini 69205 -575 264788
TOPIX先物 3982 -12 14434
JPX日経400先物 36155 -25 259
グロース指数先物 691 +3 560
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
TOPIX先物期近は3982ポイントと前日比12ポイント安、TOPIXの現物終値比は8.38ポイント安で推移。
○主要先物価格・0時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 69200 -570 18728
日経225mini 69205 -575 264788
TOPIX先物 3982 -12 14434
JPX日経400先物 36155 -25 259
グロース指数先物 691 +3 560
東証REIT指数先物 売買不成立
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