　24日0時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年9月限は前日比570円安の6万9200円と急落。日経平均株価の現物終値6万9788.38円に対しては588.38円安。出来高は1万8728枚となっている。

　TOPIX先物期近は3982ポイントと前日比12ポイント安、TOPIXの現物終値比は8.38ポイント安で推移。

○主要先物価格・0時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 69200　　　　　-570　　　 18728
日経225mini 　　　　　　 69205　　　　　-575　　　264788
TOPIX先物 　　　　　　　　3982　　　　　 -12　　　 14434
JPX日経400先物　　　　　 36155　　　　　 -25　　　　 259
グロース指数先物　　　　　 691　　　　　　+3　　　　 560
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース