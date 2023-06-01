【「Nintendo Switch Online」価格改定】 7月1日 実施予定

任天堂のオンラインサービス「Nintendo Switch Online」の価格改定が7月1日より行なわれる。

「Nintendo Switch Online」は、オンラインプレイやクラシックゲームのほか、スマートフォン向け音楽配信アプリなどが楽しめる有料サービス。

改定後の価格は、個人プランの1カ月（30日間）が400円、3カ月（90日間）が1,000円、12カ月（365日間）が3,000円、ファミリープランの12カ月（365日間）は5,800円となる。また、「Nintendo Switch Online + 追加パック」は個人プランの12カ月（365日間）が5,900円、ファミリープランの12カ月（365日間）は9,900円となる。

自動継続購入の次回の決済予定日時が7月1日0時以降の場合は、改定後の価格で決済が行なわれる。次回の決済予定日時などの加入状況については、ニンテンドーアカウントのウェブサイトで確認できる。

加入中に同じプランの利用券を追加購入することで、利用期間の延長も可能。購入した利用券の日数分、有効期限が延長される。延長できる期間は最大1,095日分（365日×3）まで。有効期限が延長された分、「次回の決済予定日時」も延期される。詳細については以下特設ページを確認してほしい。

□「自動継続購入・利用延長」のページ

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