遼寧省大連のハウス施設で栽培されている高糖度トマト。（大連＝新華社配信）

【新華社北京6月23日】中国北京市で22〜26日、第4回中国国際サプライチェーン（供給網）促進博覧会が開かれている。グリーン（環境配慮型）農業チェーン展示エリアに3年連続で出展している日本の一般社団法人、日中農業商務促進会の高鵬（こう・ほう）代表理事が新華社の取材に応じ、中日両国がグリーン農業のサプライチェーンでどのように深い融合を実現するかを語った。

高氏は今年のブースの大きな変化として、種苗と肥料、資材、植物ワクチン、栽培管理を統合した実用的なモデルの展示を挙げた。出品した高糖度で食感の良いトマトはその一例であり、品種選定・育成、土壌改良、肥料配合、そして防虫ネットや遮光ネットなどの資材まで、全てに日本の技術を取り入れつつ、中国で実際に栽培されている。この品種は遼寧省、内モンゴル自治区、山東省などで試験栽培が進められている。

２２日、日中農業商務促進会のブースで展示されている高糖度トマト。（北京＝新華社記者／馬悦）

高氏によると、日本のきめ細やかな育種と農地管理の経験を中国の大規模栽培で蓄積された膨大な試験データと組み合わせることで、両国の企業は優良な種苗、環境に配慮した資材、標準化された作業を中国の農地に根付かせている。生産された高品質なグリーン農産物の一部は日本へ逆輸出され、中国の販売ルート拡大と農家の収入増に寄与している。

高氏は促進会の今後について、中国農業の海外進出を支援する上で、より積極的に架け橋の役割を果たしたいと述べ、「技術や品種を導入するだけでなく、中国の優良品種や先進的な栽培経験を海外に広め、真の双方向交流を実現したい」と意欲を示した。

グリーン農業チェーン展示エリアは「畑から食卓まで」を主軸に、育種、栽培、加工、流通まで各段階を網羅している。高氏は、博覧会が中日間のグリーン農業協力のためのハイレベルな専門プラットフォームを提供し、種苗と資材、肥料、栽培管理技術などサプライチェーン全体に及ぶ双方の成果を披露する窓口にもなっているとの見方を示した。（記者/馬悦）