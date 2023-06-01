『週刊少年マガジン』30号に登場する森平麗心

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　アイドルグループ・乃木坂46の森平麗心（17）が、24日発売の『週刊少年マガジン』30号（講談社）の表紙＆巻頭グラビアに初登場する。

【アザーカット】オフ感満載！爽やかでキュートな笑顔を見せる森平麗心

　森平は2025年に同グループに加入した6期生で東京都出身。6期生楽曲の「市営ダンスホール」ではセンターを務め、7月22日発売予定の最新42ndシングル「是非に及ばず」で初めて選抜入りを果たした。

　今回は、新緑の中でオフ感満載の表情や、爽やかな笑顔いっぱいのフレッシュなグラビアを披露している。

　同号の巻頭カラー漫画は新連載の『KILLER + SITTER キラーシッター』（上条明峰）。

【写真】撮影：神藤剛　スタイリング：優哉　ヘアメイク：遠山祐紀　デザイン：松本麻美（GROSVENOR design）