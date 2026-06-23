クロちゃん＆コットン“売れっ子の本当の悩み”告白 『あちこち』スタジオ大爆笑の展開に
23日深夜放送のテレ東トークバラエティー『あちこちオードリー』（深0：30）では、安田大サーカス・クロちゃんとコットンが来店する。
【予告動画】爆笑問題・太田光「嫌われるのはイヤ？」「まだ売れたい？」
冒頭から「来たしんよ、来たしんよ〜」とクロちゃんらしさ全開。昨年10月の出演では、ポリープ手術直後だったため声があまり出ない状態だったが、今回は元気になった姿で登場。コットンは、若林からの「出演するごとに（芸能界を）駆け上がっているよね？」という質問に「徐々にフェーズを上げてます」と自信たっぷりの回答でスタジオを沸かせた。
今回は“売れっ子の本当の悩みSP”で普段は言えない本音が明らかに。“売れっ子なのに納得いってなさそうな人たち”と括られ、「勝手なこと言わないで」と2組とも不満が爆発する。
クロちゃんは、老若男女に声をかけられ、すごく嬉しいと喜びを見せつつ「相方の団長やHIROを見ると（自分が）売れてるんだろうなと思います」と自身の一番人気を確信。トリオ内で人気格差が浮き彫りになっていることを明かした。そして、最新の恋愛事情を赤裸々告白。恋愛での今年の目標を発表すると、なぜかスタジオ騒然。さらに、若林がクロちゃんへ容赦ない暴言をさく裂させる。
コットン・きょんは、結婚を経て子どもが生まれてから仕事に大きな変化があったと語る。「ヒルナンデス！のVTRが楽しくてしょうがない」と今までよりもさらに心の底から楽しんでいる様子を見せる一方で、西村はMCの南原清隆にハマっていないと悩みを告白。さらに、“コットンが後輩から尊敬されない理由”にスタジオ大爆笑となる。
【予告動画】爆笑問題・太田光「嫌われるのはイヤ？」「まだ売れたい？」
冒頭から「来たしんよ、来たしんよ〜」とクロちゃんらしさ全開。昨年10月の出演では、ポリープ手術直後だったため声があまり出ない状態だったが、今回は元気になった姿で登場。コットンは、若林からの「出演するごとに（芸能界を）駆け上がっているよね？」という質問に「徐々にフェーズを上げてます」と自信たっぷりの回答でスタジオを沸かせた。
クロちゃんは、老若男女に声をかけられ、すごく嬉しいと喜びを見せつつ「相方の団長やHIROを見ると（自分が）売れてるんだろうなと思います」と自身の一番人気を確信。トリオ内で人気格差が浮き彫りになっていることを明かした。そして、最新の恋愛事情を赤裸々告白。恋愛での今年の目標を発表すると、なぜかスタジオ騒然。さらに、若林がクロちゃんへ容赦ない暴言をさく裂させる。
コットン・きょんは、結婚を経て子どもが生まれてから仕事に大きな変化があったと語る。「ヒルナンデス！のVTRが楽しくてしょうがない」と今までよりもさらに心の底から楽しんでいる様子を見せる一方で、西村はMCの南原清隆にハマっていないと悩みを告白。さらに、“コットンが後輩から尊敬されない理由”にスタジオ大爆笑となる。