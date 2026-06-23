KANEBOのエイジングケア新作が登場！未来へ進む美しさを叶える乳液＆クリーム

グローバルプレステージブランドKANEBOから、年齢を重ねることを“成長”と捉えるプログレスケア発想の新アイテムが2026年9月4日に登場します。今回発売されるのは、美容乳液「カネボウ リプレニッシング チャームズ」とクリーム「カネボウ リペアリング エナジーズ【医薬部外品】」。複合的な肌悩みに寄り添いながら、ハリとうるおいに満ちた明るい印象の肌へ導く注目のエイジングケア※1シリーズです。

成長する美しさに寄り添うプログレスケア

KANEBOは「美ではなく、希望を発信する」をブランドメッセージに掲げ、年齢を重ねることを前向きな変化として捉える独自のプログレスケアを提案しています。

2026年1月に発売された美容化粧水に続き、今回新たに美容乳液とクリームが加わることで、より充実したスキンケアラインへと進化しました。

近年はアジア市場を中心に高価格帯スキンケアへの関心が高まっており、乾燥やハリ不足、くすみ印象など複合的な悩みに対応する高機能なアイテムが求められています。そんなニーズに応えるのが今回の新商品です。

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うるおいとハリを届ける美容乳液

「カネボウ リプレニッシング チャームズ」は、110mL入りで本体15,400円、レフィル14,850円です。

年齢とともに気になりやすいハリ不足や乾燥による小ジワ、ふっくら感の低下に着目して開発されました。独自の「ボリュームフルフィリング技術」により、肌※2へ注ぎ込むような浸透感を実現。

とろけるようになじみながら、贅沢なうるおいを閉じ込めます。

さらに、複合保湿成分「リプレニッシングHAコンプレックス※3」や「リプレニッシングCCコンプレックス※4」、胎脂に着想を得た「TAISHI™ Lipo b※5」を配合。

うるおいとハリ、弾力に満ちたツヤ高い肌へ導きます。

また、乳液をなじませながら行う「42秒※6のチャームアップダンス」メソッドも提案。毎日のスキンケア時間を楽しみに変えてくれる工夫も魅力です。

※1 年齢に応じたお手入れ

※2 角層まで

※3 エチルグルコシド、オレンジ果汁、乳酸桿菌／セイヨウナシ果汁発酵液、アセチルグルコサミン、ビターオレンジ果皮エキス、ワレモコウエキス、メチルセリン、コメヌカエキス、酵母エキス、BG

※4 アシタバ葉／茎エキス、セイヨウサンザシ果実エキス、BG

※5 分岐脂肪酸（Ｃ10-40）コレステロールエステルズ、マカデミアナッツ脂肪酸フィトステリル、セチルＰＧヒドロキシエチルパルミタミド、BG

※6 メソッドにかかる時間の目安です

朝の肌印象に着目した高機能クリーム

「カネボウ リペアリング エナジーズ【医薬部外品】」は50g入りで、本体33,000円、レフィル31,350円です。

朝に感じやすい乾燥によるくすみ印象やキメの乱れ、ハリ不足などによる“影肌印象”にアプローチ。独自の「タイトニングバンド技術」により、肌へすばやく密着し、引き締まったハリ感を与えます。

さらに、トリプル有効成分※7を配合し、メラニンの生成を抑えてシミ・ソバカスを防ぎながら、肌あれケアも実現。複合保湿成分「リペアコンプレックス※8」と胎脂着想成分「TAISHI™ Lipo a※9」が、濃密なうるおいで肌を包み込みます。

また、付属のスパチュラは容器の蓋に磁石で固定できる仕様。使いやすさにもこだわった設計となっています。

※7 塩化レボカルニチン、ビタミンC誘導体（L-アスコルビン酸2-グルコシド）、グリチルリチン酸ジカリウム

※8 アーティチョークエキス、セイヨウニワトコエキス、チョウジ抽出液、セイヨウナシ果汁発酵液、ゲットウ葉エキス、ヒメフウロエキス、N-メチル-L-セリン、ワレモコウエキス、ゲンノショウコエキス、水溶性ショウキョウエキス（K）、人参エキス、DPG

※9 基剤：長鎖分岐脂肪酸コレステリル、マカデミアナッツ油脂肪酸フィトステリル／保湿：ヘキサデシロキシＰＧヒドロキシエチルヘキサデカナミド、濃グリセリン

KANEBOとともに未来の美しさへ

エイジングをネガティブに捉えるのではなく、自分らしく成長し続けるためのケアとして提案するKANEBOのプログレスケアシリーズ。

今回登場する美容乳液とクリームは、うるおい・ハリ・透明感のある肌印象を目指す大人の女性にぴったりです。

洗練されたホワイトフローラルの香りに包まれながら、毎日のスキンケア時間を心地よくアップデートしてみてはいかがでしょうか♡