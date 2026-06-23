トップセクシー女優の紗倉まなが、マカオや香港などのイベントに赴いた際、不気味で不可解なトラブルに直面していたことを明かした。

【映像】紗倉まな、中国での美脚あらわな超ミニスカ姿

『ナオキマンの都市伝説ワイドショー』は、YouTube登録者数累計390万人を超える都市伝説系人気YouTuber・Naokimanの初冠番組。Naokimanのもとに都市伝説好きの有名人が集結し、昨今話題のニュースをキッカケに、真偽不明の噂を『愛とロマン』をもって楽しく語り合うエンターテインメントショーだ。6月23日の放送回では「世界に行ったからこそわかる世界の都市伝説」をテーマに、旅系YouTuberや各界の専門家、ゲスト陣が私生活で巻き込まれた驚きの海外事情について熱い議論を交わした。

中国にも多くのファンを抱え、イベント等で現地を訪れる機会があるという紗倉。しかし現地での滞在中、異様な違和感を覚える瞬間が多々あったという。紗倉は「こっちの情報が筒抜けなんだなって感じる機会が多くて」と切り出し、自身の身に起きた不可解な現象を告白した。

紗倉によると、現地での撮影や滞在の際、「泊まるホテルとか、今夜ここに行こうっていう飲食店とかに、先回りしてファンの方がいたりするんですよ」と、自身のプライベートなスケジュールが事前に外部へ漏洩しているかのような、驚愕の状況を説明。これにはスタジオのラランド・サーヤらも「え、漏れてるんですか？」「怖い……」と驚きを隠せない様子を見せた。

さらに紗倉を困惑させたのは、その先回りしている人物たちの「正体」だった。「あの方ってファンですよね」と現地スタッフに確認すると、「いや、関係者なんです」という回答が返ってくるという。紗倉は「その『関係者』っていう言葉が広いんですよ」と語り、「関係者の友達も関係者だし、関係者の親も関係者みたいな感じで、その一帯がもう全員なんか『関係者』として（先回りしている）」と、現地に張り巡らされた不気味なネットワークの実態を吐露。

この私生活がすべて筒抜けになっているかのような異様な包囲網に、Naokimanは「都合の良い言葉ですね」と苦笑いだった。