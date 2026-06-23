２３日のＮＨＫ「ＦＩＦＡワールドカップ２０２６ デイリーハイライト」に、元日本代表監督のフィリップ・トルシエ氏（７１）と、専属通訳だったフローラン・ダバディ氏（５１）が登場した。

２００２年Ｗ杯当時の２人の姿が紹介され、トルシエ氏が当時４７歳、ダバディ氏が２７歳。

当時ダバディ氏はモデルのような風貌でシャープな雰囲気だったが、５１歳になったダバディ氏は髪を明るくして眼鏡に口ひげをはやし、穏やかな雰囲気に。

かつてはトルシエ監督の激しい言葉を、同じテンションやポーズで通訳することでも知られたが、今はやわらかくなったトルシエ氏の言葉を、同じくやわらかく伝えていた。

ネットでも話題となり「トルシエの横にいるの誰だ…と思ったらダバディだった」「なつかしい」「ダバディ久々に見た」「すごいところを引っ張ってきたなあ」「ダバディ出てきてビビった 久しぶりに見た」「またトルシエダバディコンビだ！」「相変わらずハンサムだな」「トルシエもダバディもいい感じに歳とったなぁ」「な、な、懐かしすぎ」「トルシエさんもダバディさんもカッコよく歳を重ねられてる」と反応する投稿が集まった。