16枚羽根と自動首振りで車内を涼しく！ MAXWIN「K-FAN10」車載扇風機

記事ポイント 16枚羽根による50dB以下の超静音設計左右90°＋上下35°の全方位風向調節12V・24V対応の2モデルをシガーソケット接続 16枚羽根による50dB以下の超静音設計左右90°＋上下35°の全方位風向調節12V・24V対応の2モデルをシガーソケット接続

MAXWINが、クリップ式車載扇風機「K-FAN10」の再入荷を開始しました。

16枚羽根と左右自動首振り機能を備えたモデルで、Amazon・楽天市場・Yahoo!ショッピングで購入できます。

アシストグリップやサンバイザーなどへのワンタッチ設置に対応し、シガーソケットに差し込むだけで動作します。

MAXWIN「K-FAN10」車載扇風機

型番：K-FAN10-12V（12V車用）／K-FAN10-24V（24V車用）サイズ：約27.5×35cmコード長さ：約1.8m素材：ABS、アルミニウム、合金鋼重量：約950g取付方式：クリップ式消費電力：20W騒音：50dB以下付属品：本体×1販売：Amazon・楽天市場・Yahoo!ショッピング

MAXWINは大阪府泉大津市を拠点とするカー用品・バイク用品ブランドで、ドライブレコーダーやデジタルミラー、LED照明など乗用車からトラック・バイクまで幅広い製品を展開しています。

「K-FAN10」はその中でも夏の車内暑さ対策を目的に開発されたクリップ式車載扇風機で、好評のために一時品切れとなった後に再入荷となりました。

クリップ機構でアシストグリップやサンバイザーなど複数の場所に設置でき、電源はシガーソケットから取ります。

車両の電圧に合わせて12V用と24V用を選べます。

MAXWIN K-FAN10 車載扇風機

「K-FAN10」は16枚羽根と左右自動首振り機能を組み合わせたクリップ式の車載扇風機です。

12Vモデルはセダン・SUV・軽自動車など一般的な乗用車に対応し、24VモデルはトラックなどDC24V車両で使えます。

設置はクリップをアシストグリップやサンバイザーに挟むだけで完了します。

シガーソケットに差し込めばすぐに動作するため、追加の配線工事は必要ありません。

MAXWIN K-FAN10 16枚羽根(内羽根7枚・外羽根9枚)構造

羽根は内側7枚と外側9枚の計16枚構造です。

内外2層に分かれた羽根が空気を効率よく押し出し、強い風量を生み出します。

モーターの騒音は50dB以下に抑えられています。

エンジン音のある走行中でも動作音が気になりにくく、長距離ドライブでも静かに使い続けられます。

羽根回転モーターは最大回転速度3,800rpmに対応し、熱対策設計により長寿命化が図られています。

MAXWIN K-FAN10 左右90°自動首振り機能

首振りモーターが左右90°の範囲で自動的に回転し、車内全体に風を届けます。

助手席や後部座席まで風が行き渡るため、複数人が乗車しているときにも役立ちます。

上下方向は35°の範囲で手動調節が可能です。

顔や体への当て方を細かく変えられるので、好みの風向きに合わせてセットできます。

MAXWIN K-FAN10 2段階風量調節＆高品質素材

風量は低速と高速の2段階で切り替えられます。

車内の温度や体感に合わせて使い分けられます。

エアコンと併用すると、エアコンの設定温度を上げても同等の涼しさを保てるため、燃費への影響を抑えながら快適な車内を維持できます。

エアコンの風が苦手な場合でも、自然な風感覚で使えます。

素材はABS・アルミニウム・合金鋼を採用しています。

MAXWIN K-FAN10 ダブルモーター採用・独立コントロール

首振りモーターと羽根回転モーターがそれぞれ独立しています。

2つのモーターが別々に制御されることで、首振りと風量の動作が互いに干渉せず安定して動きます。

独立した設計により、羽根の回転速度を維持したまま首振りの角度変更だけを行うといった使い方も可能です。

消費電力は20W。

省エネ設計です。

MAXWIN K-FAN10 製品仕様・サイズ詳細

本体サイズは約27.5×35cm、重さは約950gとなっています。

クリップ部分を外せばコンパクトに収まります。

コード長さは約1.8mで、一般的な乗用車のシガーソケットまで十分届きます。

12V用はDC12V、24V用はDC24Vに対応しています。

購入時は自車の電圧規格を確認し、対応モデルを選ぶ必要があります。

夏の停車中や走行中でも、16枚羽根が生み出す風と自動首振りで車内の熱気を効率よく動かせます。

エアコンと組み合わせれば、設定温度を控えめにしながらも快適な温度を維持できます。

MAXWIN「K-FAN10」車載扇風機の紹介でした。

よくある質問

Q. 12Vモデルと24Vモデルの違いは何ですか？

A. 対応する車両の電圧規格が異なります。

K-FAN10-12V（DC12V）はセダン・SUV・軽自動車などの乗用車向け、K-FAN10-24V（DC24V）はトラックなどの大型車向けです。

Q. 取り付けにはどんな場所が使えますか？

A. アシストグリップやサンバイザーなどにクリップで設置できます。

電源はシガーソケットに差し込むだけで使用できます。

Q. 首振りの動作範囲はどのくらいですか？

A. 左右方向は90°の範囲で自動首振りします。

上下方向は35°の範囲で手動調節が可能です。

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