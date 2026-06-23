世界最先端のテクノロジー企業が集まる中国のシリコンバレー・深圳のリアルな裏側が明かされ、スタジオのNaokimanらが驚愕する一幕があった。

【映像】高学歴な若者が大量に路上で…実際の映像

『ナオキマンの都市伝説ワイドショー』は、YouTube登録者数累計390万人を超える都市伝説系人気YouTuber・Naokimanの初冠番組。Naokimanのもとに都市伝説好きの有名人が集結し、昨今話題のニュースをキッカケに、真偽不明 of 噂を『愛とロマン』をもって楽しく語り合うエンターテインメントショーだ。6月23日の放送回では「世界に行ったからこそわかる世界の都市伝説」をテーマに、危険を顧みずに海外のディープスポットを巡る旅系YouTuberたちが、現地で実際に目撃した衝撃の光景を明かした。

昨今はAI技術などでも世界を席巻し、非常に華やかな最先端都市として知られる深圳。しかし、この街を取材した旅系YouTuberのSU channelは「ただの貧困層じゃない、大学も卒業して学歴もあるのに職に就けないっていう若者が、日雇いでネットカフェに住んだりしているエリアがある」と、最先端都市の裏に隠された過酷な格差社会の実態を語り始めた。

SU channelは、そうした職のない若者たちが地べたに座って食べている、5元弁当（約110円）という非常に安い弁当を販売する屋台を現地で撮影していたという。すると、カメラを向けられていることに気づいた周囲の若者たちが激昂。「俺らをバカにしてるのか」と殺気立った雰囲気になり、瞬く間に100人ほどの群衆に囲まれてしまったのだという。

最終的には現地の警察が駆けつける騒ぎとなり、SU channelは「中国が見せたくない闇の場所」と、身の危険を感じた当時の恐怖を回顧。スタジオからは「えぇ…」と驚きの声が漏れていた。