AKB48は23日、体調不良を理由に活動休止中だった花田藍衣（21）の契約を解除したと公式サイトで発表した。

「このたび弊社は、AKB48のメンバーとして活動してまいりました花田藍衣との専属契約を、本日2026年6月23日をもって解除いたしましたことをご報告申し上げます」と花田との契約解除を発表した。同グループでの契約解除は初めて。

発表によると、花田は2025年12月頃から体調不良を理由とした遅刻を繰り返し、今年5月から活動を休止。その後、特定ファンとの私的なつながりが判明したという。運営は本人からの説明と関係者への聞き取り内容に食い違いがあったとし、復帰に向けた協議を重ねて求めたものの、話し合いが成立しなかったとしている。

花田自身はこの日夜、動画配信サービスSHOWROOMで生配信を行うとしたが、Xで「配信はできないかもしれないので動画を撮りました。皆さんに見て頂きたいです」と、前倒しで動画を公開。ベリーショートに近い丸刈り頭にマスク姿で、涙ながらに謝罪した。

「先ほど運営さんから発表があった通り、私はAKB48として活動中だったにも関わらず、特定のファンの方と私的に会った際に路上で手をつないでしまいました。アイドルとして自覚に欠ける行動だったと思います。本当に申し訳ありません」。ファンとの不適切なつながりを認め、改めて謝罪。時折、声を詰まらせながら、思いの丈を伝えた。

花田は過去3度の選抜を経験し、次世代エース候補とも、総監督候補とも呼ばれた存在。7月には19期生の昇格記念コンサートに出演予定だったが、特設サイトからは名前は消滅した。この日、配信予定だったSHOWROOMのサイトも、閲覧ができない状態になっている。

またHKT48ではこの日、石橋颯（20）の卒業が劇場公演で発表された。卒業は秋ごろという。Xでは「13歳でHKT48に加入して約8年。沢山の夢を叶えさせてもらいました。みんなの前でアイドルでいられる時間が大好きです」とつづり、「寂しい気持ちもありますが沢山思い出作ろうね」ファンに呼びかけた。

石橋はグループの5期生メンバーで、23年の「バケツを被れ！」、24年の「僕はやっと君を心配できる」でともにダブルセンターの一角を担った。若きエースとのお別れに、ファンからは「まだまだHKTで活躍してる姿みたかったなぁー」「正直ショックは大きいなぁ」「なんか、つらいなこれは」と、驚きの声が広がった。

エース、ホープの衝撃ニュースが駆けめぐり、48グループにとって激震の一日となった。