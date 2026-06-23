『news every.』の「ミダシ」が気になるニュース。「韓国籍の女が偽装結婚を仲介か “ブローカー”の女ら3人逮捕」についてお伝えします。

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車の後部座席から前方を気にする様子を見せる女。22日に逮捕された韓国籍の金栄礼（キム ヨンエ）容疑者です。偽装結婚をあっせんした疑いがもたれています。

この事件で逮捕されたのは3人で、捜査関係者によりますと、日本の在留資格を取得することを希望していた韓国籍の李相基（イ サンギ）容疑者と、日本国籍の菅野紗都子容疑者は、2024年、李容疑者が在留資格を得る目的でウソの婚姻届を提出した疑いがもたれています。

その偽装結婚を仲介したとみられるのが、金容疑者です。

金容疑者と菅野容疑者は同じ保険会社に勤めていて、ホストクラブの支払いなどで金銭的に困窮していた菅野容疑者は偽装結婚の報酬として、婚姻届を提出すると50万円、男が永住権を取得できればもう50万円の報酬などを受け取る契約をしていたということです。

調べに対し金容疑者は容疑を否認していますが、警視庁は金容疑者が偽装結婚の仲介をするブローカーだったとみて調べています。